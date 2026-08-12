Maltempo a Salerno. Alberi crollati in strada e rioni bloccati

di Erika Noschese

È bastato un ridotto intervallo temporale, nella seconda metà del pomeriggio di ieri, per trasformare ampi settori dell’impianto viario cittadino in un reticolo precario, segnato da tronchi spezzati, lamiere lambite e corsie di marcia invase dai detriti. La perturbazione meteo che si è scaricata con impeto su Salerno ha lasciato dietro di sé il consueto strascico di disagi civici, riaprendo con brutale evidenza il fascicolo legato alla resilienza delle componenti ambientali che strutturano lo spazio pubblico. Sebbene l’evento atmosferico abbia espresso la propria acme nell’arco di pochi minuti, la risposta del tessuto urbano è apparsa immediatamente affannosa, rivelando fragilità diffuse lungo le maglie del quartiere Torrione e accendendo riflettori critici sulla distanza che intercorre tra l’ordinaria amministrazione del territorio e la tutela della pubblica incolumità.L’area orientale del capoluogo ha rappresentato l’epicentro strutturale delle criticità. In via Rebecca Guarna, un fusto di considerevoli dimensioni è crollato di schianto sulla carreggiata, sbarrando completamente il transito veicolare e sfiorando per pochi centimetri alcuni veicoli regolarmente posizionati nei posti auto limitrofi. La traiettoria di caduta ha evitato conseguenze irreparabili per gli occupanti della strada esclusivamente per una felice coincidenza temporale, svincolata da qualsiasi margine di prevenzione. L’episodio non è rimasto isolato: a breve distanza, lungo via Posidonia, un ulteriore cedimento arboreo ha interessato la sede stradale, proiettando rami e legname pesante sull’asfalto e determinando l’immediato blocco della circolazione. Analoghe scene si sono verificate nella zona di Torrione Alto, dove un terzo albero si è adagiato a ridosso di una vettura in sosta, a testimonianza di una tenuta fitostatica complessivamente compromessa e ormai incapace di assorbire sollecitazioni di media entità. Di fronte a un simile scenario, il dibattito pubblico rischia di adagiarsi, come di consueto, sulla comoda categoria concettuale dell’imprevedibilità. Diventa quasi naturale, per chi ricopre la responsabilità della tutela dell’ecosistema cittadino, invocare l’eccezionalità dei fenomeni atmosferici e la furia incontrollabile del clima quale scudo formale di fronte alle evidenze materiali. Esiste tuttavia una sottile e sostanziale differenza tra l’ineluttabilità della natura e il progressivo decadimento delle strutture di contenimento e controllo. Quando la stabilità del patrimonio arboreo e la capacità drenante dell’asfalto vengono sistematicamente delegate al mero calcolo delle probabilità, il confine tra la fatalità e la mancata previsione tende a farsi impercettibile. L’idea che il bilancio di una giornata di maltempo possa chiudersi senza danni alle persone solo grazie a un benevolo e fortuito incastro di coincidenze costituisce il sintomo di una visione politica che confonde la gestione del rischio con la fiduciosa attesa che nulla accada.La manutenzione dell’ambiente urbano non può esaurirsi nella contabilità degli interventi a posteriore o nella narrazione consolatoria degli eventi straordinari. La salute degli alberi ad alto fusto che ombreggiano le principali arterie cittadine richiede protocolli di monitoraggio rigorosi, perizie strumentali periodiche e una pianificazione strategica che travalichi la logica dell’urgenza. Continuare a considerare ogni temporale estivo come un cataclisma inatteso significa sottrarsi all’analisi delle cause profonde, affidando la sicurezza collettiva a una sorta di protezione provvidenziale piuttosto che al rigore della tecnica e della programmazione. Ogni fusto che si abbatte a pochi metri da un passante non rappresenta soltanto un problema di viabilità, ma la spia di un equilibrio precario in cui la prevenzione sembra cedere costantemente il passo alla speranza che la sorte continui a mostrare un occhio di riguardo. Mentre gli operatori della Polizia Municipale e le squadre dei Vigili del Fuoco lavoravano senza sosta per liberare le carreggiate e ripristinare le condizioni minime di sicurezza, la città si è trovata ancora una volta a fare i conti con la propria vulnerabilità strutturale. Le operazioni di messa in sicurezza proseguiranno anche nelle prossime ore per valutare lo stato di salute dei fusti rimasti in piedi e verificare la tenuta dei canali di deflusso. Tuttavia, al di là dei bollettini e dei comunicati di rito, resta l’amarezza per un impianto urbano che ad ogni pioggia mostra i propri limiti. La tutela dell’ambiente cittadino merita uno sguardo capace di anticipare il pericolo, superando la tentazione di derubricare le carenze d’impianto a semplici capricci del tempo e ricordando che la vera forza di un’amministrazione risiede nella capacità di governare la complessità prima che la realtà chieda il conto.