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Scafati, sindaco Aliberti minacciato sotto casa

  • Giugno 26, 2026
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Scafati, sindaco Aliberti minacciato sotto casa

Momenti di tensione nella serata di ieri a Scafati, dove il sindaco Pasquale Aliberti ha denunciato di essere stato avvicinato e intimidito mentre stava rientrando nella propria abitazione. Secondo quanto riferito dal primo cittadino, due persone a bordo di uno scooter e con il volto coperto dai caschi lo avrebbero raggiunto rivolgendogli pesanti insulti e intimandogli di lasciare l’incarico.

L’episodio ha immediatamente suscitato numerose attestazioni di vicinanza dal mondo politico e istituzionale. Tra queste, quella del sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Tullio Ferrante, che ha definito l’accaduto «un’intimidazione grave e inaccettabile», sottolineando come simili gesti rappresentino «un attacco non soltanto al sindaco, ma alle istituzioni democratiche e alla comunità che egli rappresenta».

Ferrante ha quindi espresso piena fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine, auspicando una rapida individuazione dei responsabili e ribadendo la vicinanza dello Stato agli amministratori locali chiamati quotidianamente a operare nell’interesse dei cittadini.

Dal canto suo, il sindaco Pasquale Aliberti ha spiegato di affrontare l’accaduto con serenità, pur definendolo il punto più critico di un clima di odio che, a suo dire, accompagna da tempo la sua attività amministrativa. Il primo cittadino ha rivendicato il proprio operato, affermando di aver amministrato la città con trasparenza e senza perseguire interessi personali, dedicando il proprio impegno esclusivamente alla comunità.

Nel suo intervento, Aliberti ha inoltre rivolto un appello al mondo politico affinché vengano abbassati i toni del confronto pubblico, promuovendo una cultura fondata sul rispetto, sul dialogo istituzionale e sulla civile dialettica anche in presenza di posizioni divergenti.

L’episodio riporta al centro dell’attenzione il tema della tutela degli amministratori locali e della necessità di preservare un clima di confronto democratico, libero da intimidazioni e da ogni forma di violenza verbale o fisica.

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