Irene Belluccio trovata morta in un vallone a Marina di Camerota

È stata ritrovata senza vita Irene Belluccio, 72 anni, residente a Marina di Camerota, della quale non si avevano più notizie da due giorni.

La donna aveva fatto perdere le proprie tracce dopo essere uscita di casa per alcune commissioni. Ieri, 11 agosto, il marito aveva presentato denuncia ai Carabinieri, facendo immediatamente scattare le ricerche.

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16.30, la drammatica scoperta: il corpo della 72enne è stato individuato all’interno di un vallone in località Marco, nel territorio comunale di Camerota.

Particolarmente delicate le operazioni di recupero, alle quali stanno prendendo parte i vigili del fuoco e gli uomini della Protezione civile.

Nelle ultime 24 ore le squadre impegnate nelle ricerche avevano passato al setaccio l’intera area di Marina di Camerota, estendendo le verifiche anche alle zone meno frequentate, tra cui Previteri, Sirene, Asciania, Marco e Sinna. I controlli erano stati effettuati anche nei pressi dei pozzi presenti sul territorio, nella speranza di trovare elementi utili alle ricerche.

Poi, nel pomeriggio, il ritrovamento del cadavere.

Ora saranno gli accertamenti e le indagini delle forze dell’ordine a ricostruire le ultime ore di vita della donna e soprattutto a chiarire le cause del decesso, stabilendo se possa essersi trattato di un incidente o se vi siano altre circostanze da approfondire.