Adelmo Maria Pagliuca

Paganese-Acerrana 1-0

Paganese (4-3-3): Gallo; Di Biagio, Isufi, De Nova, Giordano; Mancino (dall’84’ De Feo), Pierce, Labriola (dal 95′ Pierdomenico); Lombardi (dal 59′ El Haddadi), Argañaraz (dal 72′ Negro), Costanzo (dall’81’ Gatto).

A disposizione: Costantini, Figueras, Conson, Odianose. All. Novelli.

Acerrana (3-5-2): Merola; Galeotafiore, Schiavino, Piacente (dal 46′ Picardi); Lombardo, Sasso (dal 46′ Ballarino), Maiorano (dal 66′ Cardore), Palma (dal 59′ Padovano), Siciliano (dal 76′ Esposito); Talamo, Barone.

A disposizione: Guastafierro, Boccia, Franzese, Orta. All. Liquidato.

Arbitro: D’Agnillo di Vasto

Assistenti: D’Orazio-Amelii.

Marcatore: 17′ Labriola (P).

Ammoniti: Piacente (A), Talamo (A), Lombardi (P), Maiorano (A).

Recuperi: 0′ pt, 5′ st.

Adelmo Maria Pagliuca Paganese-Acerrana 1-0 Paganese (4-3-3): Gallo; Di Biagio, Isufi, De Nova, Giordano; Mancino (dall’84’ De Feo), Pierce, Labriola (dal 95′ Pierdomenico); Lombardi (dal 59′ El Haddadi), Argañaraz (dal 72′ Negro), Costanzo (dall’81’ Gatto). A disposizione: Costantini, Figueras, Conson, Odianose. All. Novelli. Acerrana (3-5-2): Merola; Galeotafiore, Schiavino, Piacente (dal 46′ Picardi); Lombardo, Sasso (dal 46′ Ballarino), Maiorano (dal 66′ Cardore), Palma (dal 59′ Padovano), Siciliano (dal 76′ Esposito); Talamo, Barone. A disposizione: Guastafierro, Boccia, Franzese, Orta. All. Liquidato. Arbitro: D’Agnillo di Vasto Assistenti: D’Orazio-Amelii. Marcatore: 17′ Labriola (P). Ammoniti: Piacente (A), Talamo (A), Lombardi (P), Maiorano (A). Recuperi: 0′ pt, 5′ st. Dopo i ko contro Heraclea e Fidelis Andria, la Paganese torna alla vittoria, battendo di misura al Torre l’Acerrana. Buona prestazione degli azzurrostellati, che sbloccano il derby con Labriola e hanno un buon numero di opportunità per raddoppiare, ma i granata restano in partita fino alla fine tenuti a galla dall’estremo difensore Merola. 4-3-3 per Novelli: il centravanti è l’argentino Argañaraz, alla prima da titolare, mentre nel ruolo di terzino sinistro spazio al 2007 Giordano, che sostitusce l’infortunato Piga. 3-5-2, invece, per Liquidato: a centrocampo l’ex azzurrostellato Maiorano preferito a Cardore. Dopo qualche minuto di studio, la Paganese inizia a premere sull’acceleratore. Al 13′ cross di Costanzo per Argañaraz, che colpisce sotto porta, ma trova un ottimo intervento di Merola, reattivo ad alzare sopra la traversa. Al 17′ gli azzurrostellati passano in vantaggio: un vispo Argañaraz in mischia riesce ad anticipare Merola e toccare per Labriola, che insacca. Primo centro in maglia azzurrostellata per l’interno ex Sarnese. Al 25′ Merola respinge una conclusione di Lombardi; sul cambio di fronte tiro alto di Lombardo. Al 35′ tentativo da fuori di Mancino: Merola prolunga in corner. Al 43′ il portiere granata si fa trovare nuovamente pronto su un diagonale di Lombardi. Il primo tempo termina 1-0: la Paganese va in vantaggio e crea diverse occasioni per il raddoppio, ma un ottimo Merola e qualche errore in fase di rifinitura non permettono alla squadra di Novelli di chiudere la partita. La ripresa inizia con un doppio cambio operato da Liquidato, che inserisce Picardi e Ballarino in luogo di Piacente e Sasso. Al 47′, però, è nuovamente la Paganese ad affacciarsi in avanti: Argañaraz serve Lombardi, che calcia da buona posizione ma senza un’ottimale coordinazione. Dopo un minuto prima vera occasione per gli ospiti: Gallo si oppone a una conclusione di Palma. Al 54′ diagonale di Mancino: palla a lato. Al 62′ missile di Galeotafiore che termina al di sopra della traversa della porta difesa da Gallo. Al 69′ El Haddadi avanza e lascia partire un bolide che si perde sul fondo. All’82’ Merola chiude lo specchio a Negro, servito da Mancino. Nel finale le due squadre sono sulle gambe e in particolare i granata non hanno energie per tentare l’assalto alla porta azzurrostellata. La partita termina dunque 1-0: gli azzurrostellati si riscattano dopo due sconfitte consecutive e salgono a quota sei punti, mentre l’Acerrana rimane ferma a due, in fondo alla classifica insieme a Real Normanna e Gravina.