La Paganese torna alla vittoria - Le Cronache Sport
Edicola

Notizie Flash!

De Luca firma, si vota il 23 e 24 novembre
La Paganese torna alla vittoria
Nocera Sup. Incendio in via Lamia, appello del sindaco
“Droni in volo nello spazio aereo danese”, chiuso l’aeroporto di Aalborg
Sport Paganese

La Paganese torna alla vittoria

  • Settembre 25, 2025
  • 0
  • 86
  • 4 Min Read
La Paganese torna alla vittoria

Adelmo Maria Pagliuca

Paganese-Acerrana 1-0
Paganese (4-3-3): Gallo; Di Biagio, Isufi, De Nova, Giordano; Mancino (dall’84’ De Feo), Pierce, Labriola (dal 95′ Pierdomenico); Lombardi (dal 59′ El Haddadi), Argañaraz (dal 72′ Negro), Costanzo (dall’81’ Gatto).
A disposizione: Costantini, Figueras, Conson, Odianose. All. Novelli.
Acerrana (3-5-2): Merola; Galeotafiore, Schiavino, Piacente (dal 46′ Picardi); Lombardo, Sasso (dal 46′ Ballarino), Maiorano (dal 66′ Cardore), Palma (dal 59′ Padovano), Siciliano (dal 76′ Esposito); Talamo, Barone.
A disposizione: Guastafierro, Boccia, Franzese, Orta. All. Liquidato.
Arbitro: D’Agnillo di Vasto
Assistenti: D’Orazio-Amelii.
Marcatore: 17′ Labriola (P).
Ammoniti: Piacente (A), Talamo (A), Lombardi (P), Maiorano (A).
Recuperi: 0′ pt, 5′ st.

 

Adelmo Maria Pagliuca Paganese-Acerrana 1-0 Paganese (4-3-3): Gallo; Di Biagio, Isufi, De Nova, Giordano; Mancino (dall’84’ De Feo), Pierce, Labriola (dal 95′ Pierdomenico); Lombardi (dal 59′ El Haddadi), Argañaraz (dal 72′ Negro), Costanzo (dall’81’ Gatto). A disposizione: Costantini, Figueras, Conson, Odianose. All. Novelli. Acerrana (3-5-2): Merola; Galeotafiore, Schiavino, Piacente (dal 46′ Picardi); Lombardo, Sasso (dal 46′ Ballarino), Maiorano (dal 66′ Cardore), Palma (dal 59′ Padovano), Siciliano (dal 76′ Esposito); Talamo, Barone. A disposizione: Guastafierro, Boccia, Franzese, Orta. All. Liquidato. Arbitro: D’Agnillo di Vasto Assistenti: D’Orazio-Amelii. Marcatore: 17′ Labriola (P). Ammoniti: Piacente (A), Talamo (A), Lombardi (P), Maiorano (A). Recuperi: 0′ pt, 5′ st. Dopo i ko contro Heraclea e Fidelis Andria, la Paganese torna alla vittoria, battendo di misura al Torre l’Acerrana. Buona prestazione degli azzurrostellati, che sbloccano il derby con Labriola e hanno un buon numero di opportunità per raddoppiare, ma i granata restano in partita fino alla fine tenuti a galla dall’estremo difensore Merola. 4-3-3 per Novelli: il centravanti è l’argentino Argañaraz, alla prima da titolare, mentre nel ruolo di terzino sinistro spazio al 2007 Giordano, che sostitusce l’infortunato Piga. 3-5-2, invece, per Liquidato: a centrocampo l’ex azzurrostellato Maiorano preferito a Cardore. Dopo qualche minuto di studio, la Paganese inizia a premere sull’acceleratore. Al 13′ cross di Costanzo per Argañaraz, che colpisce sotto porta, ma trova un ottimo intervento di Merola, reattivo ad alzare sopra la traversa. Al 17′ gli azzurrostellati passano in vantaggio: un vispo Argañaraz in mischia riesce ad anticipare Merola e toccare per Labriola, che insacca. Primo centro in maglia azzurrostellata per l’interno ex Sarnese. Al 25′ Merola respinge una conclusione di Lombardi; sul cambio di fronte tiro alto di Lombardo. Al 35′ tentativo da fuori di Mancino: Merola prolunga in corner. Al 43′ il portiere granata si fa trovare nuovamente pronto su un diagonale di Lombardi. Il primo tempo termina 1-0: la Paganese va in vantaggio e crea diverse occasioni per il raddoppio, ma un ottimo Merola e qualche errore in fase di rifinitura non permettono alla squadra di Novelli di chiudere la partita. La ripresa inizia con un doppio cambio operato da Liquidato, che inserisce Picardi e Ballarino in luogo di Piacente e Sasso. Al 47′, però, è nuovamente la Paganese ad affacciarsi in avanti: Argañaraz serve Lombardi, che calcia da buona posizione ma senza un’ottimale coordinazione. Dopo un minuto prima vera occasione per gli ospiti: Gallo si oppone a una conclusione di Palma. Al 54′ diagonale di Mancino: palla a lato. Al 62′ missile di Galeotafiore che termina al di sopra della traversa della porta difesa da Gallo. Al 69′ El Haddadi avanza e lascia partire un bolide che si perde sul fondo. All’82’ Merola chiude lo specchio a Negro, servito da Mancino. Nel finale le due squadre sono sulle gambe e in particolare i granata non hanno energie per tentare l’assalto alla porta azzurrostellata. La partita termina dunque 1-0: gli azzurrostellati si riscattano dopo due sconfitte consecutive e salgono a quota sei punti, mentre l’Acerrana rimane ferma a due, in fondo alla classifica insieme a Real Normanna e Gravina.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Sport

Premio Atleti Olimpici e Azzurri dItalia, tutti

Gli olimpionici di Londra 2012 Diego Occhiuzzi e Rosalba Forciniti sono

Liberato Gibboni
Settembre 23, 2012
Sport

Paganese multata per i bagni sporchi, il

”Cado davvero dalle nuvole. Sono allibito”. Cosi’ il presidente della Paganese

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012
Sport

Baresi: «Impressionato dal Centro sportivo Terzo Tempo»

Emozione ed orgoglio al centro sportivo Terzo Tempo per la visita

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012
Sport

I granata regalano un sorriso ai bimbi

Una delegazione della Salernitana guidata dal Direttore Sportivo Massimo Mariotto e

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012
Sport

Olimpionici e Prefetto insieme per la legalità

“Lo sport veicolo di coesione e di legalità” è il tema

Liberato Gibboni
Ottobre 8, 2012