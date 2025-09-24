De Luca firma, si vota il 23 e 24 novembre

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato i decreti per l’elezione diretta del presidente della Giunta e per il rinnovo del Consiglio regionale della Campania. Come previsto, le elezioni si terranno domenica 23 novembre, dalle 7 alle 23, e lunedi’ 24 novembre, dalle 7 alle 15. Dei 50 seggi complessivi, 27 saranno assegnati alla circoscrizione di Napoli, nove a Salerno, otto a Caserta, quattro ad Avellino e due a Benevento
