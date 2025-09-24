De Luca firma, si vota il 23 e 24 novembre - Le Cronache Ultimora
De Luca firma, si vota il 23 e 24 novembre
La Paganese torna alla vittoria
Nocera Sup. Incendio in via Lamia, appello del sindaco
“Droni in volo nello spazio aereo danese”, chiuso l’aeroporto di Aalborg
De Luca firma, si vota il 23 e 24 novembre

  • Settembre 25, 2025
  • 0
  • 68
  • 1 Min Read
De Luca firma, si vota il 23 e 24 novembre

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato i decreti per l’elezione diretta del presidente della Giunta e per il rinnovo del Consiglio regionale della Campania. Come previsto, le elezioni si terranno domenica 23 novembre, dalle 7 alle 23, e lunedi’ 24 novembre, dalle 7 alle 15. Dei 50 seggi complessivi, 27 saranno assegnati alla circoscrizione di Napoli, nove a Salerno, otto a Caserta, quattro ad Avellino e due a Benevento

