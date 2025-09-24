Nocera Sup. Incendio in via Lamia, appello del sindaco

è in corso un incendio di vaste dimensioni in via Lami nella x fabbrica Faba suda, con presenza di fumo denso visibile in diverse zone della città.
Invito tutta la popolazione a osservare le seguenti precauzioni:
Chiudere subito porte e finestre
Spegnere condizionatori e impianti di ventilazione
Evitare di sostare nelle aree interessate dal fumo
Lasciare libere le strade per consentire il passaggio ai mezzi di soccorso
Le squadre dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e le Forze dell’Ordine sono già operative sul posto. Vi aggiornerò tempestivamente sull’evolversi della situazion