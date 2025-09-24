Nocera Sup. Incendio in via Lamia, appello del sindaco - Le Cronache Cronaca
Nocera Sup. Incendio in via Lamia, appello del sindaco
Meloni a New York rilancia sulla Palestina: “Flotilla irresponsabile, usata contro il governo”
Influenza, isolati primi virus. Pregliasco: “Attesi 16 milioni di casi”
Cosa succede ai metalli preziosi contenuti nei dispositivi elettronici dismessi
Nocera Sup. Incendio in via Lamia, appello del sindaco

Nocera Sup. Incendio in via Lamia, appello del sindaco

è in corso un incendio di vaste dimensioni in via Lami nella x fabbrica Faba suda, con presenza di fumo denso visibile in diverse zone della città.

Invito tutta la popolazione a osservare le seguenti precauzioni:

Chiudere subito porte e finestre
Spegnere condizionatori e impianti di ventilazione
Evitare di sostare nelle aree interessate dal fumo
Lasciare libere le strade per consentire il passaggio ai mezzi di soccorso

Le squadre dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e le Forze dell’Ordine sono già operative sul posto. Vi aggiornerò tempestivamente sull’evolversi della situazion

