Ines Carrato, da Salerno alla festa del governo

Alla festa per i quattro anni del Governo Meloni, celebrata a Bari, c’era anche un pezzo della giovane Forza Italia salernitana. Tra le testimonianze salite sul palco quella di Ines Carrato, giovanissima specializzanda in Medicina d’emergenza e urgenza e iscritta a Forza Italia a Salerno.Carrato ha portato con sé la voce di una generazione di giovani medici che ogni giorno vive la sanità dalla prima linea: corsie, pronto soccorso, turni difficili, responsabilità crescenti. Ragazzi che hanno scelto una professione impegnativa, affrontando anni di studio e sacrifici, e che oggi chiedono soprattutto di poter costruire il proprio futuro in Italia.La presenza di Ines Carrato assume così un significato che va oltre la singola testimonianza. Racconta una generazione che non vuole limitarsi a osservare, ma intende partecipare, mettendo competenze, esperienza e passione civile al servizio della comunità.È proprio da giovani come lei che politica e istituzioni devono ripartire: professionisti preparati, radicati nella realtà e capaci di conoscere i problemi perché li affrontano ogni giorno. Ines Carrato rappresenta una risorsa per la medicina di oggi e, con il suo impegno, anche per la politica di domani.