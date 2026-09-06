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Salernitana-Cavese, si gioca alle 15. Vergogna

  • Settembre 6, 2026
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Salernitana-Cavese, si gioca alle 15. Vergogna

di Marco De Martino

SALERNO – Salernitana-Cavese, ci siamo. Il derby arriva in una fase che vede le due squadre agli antipodi. I granata sono finiti nell’occhio del ciclone dopo un avvio decisamente al di sotto delle aspettative e oggi all’Arechi, contro la Cavese, hanno un solo obiettivo: invertire la rotta. Un punto conquistato nelle prime due giornate è un bottino troppo magro per una squadra con ambizioni importanti e la sfida con gli aquilotti rappresenta già un appuntamento da non fallire. Ma nei derby, si sa, le classifiche spesso contano poco. E quello di oggi, anche per questo motivo, si presenta come una partita tutt’altro che scontata. La Salernitana dovrà fare i conti con alcune assenze pesanti, su tutte quella di Capuano. Il difensore, fermato da un affaticamento muscolare, non sarà rischiato da Cosmi che, proprio per l’indisponibilità dell’ex ternano, sarà costretto a cambiare assetto tattico. Il tecnico granata dovrebbe infatti accantonare la difesa a tre per affidarsi a una linea a quattro, modificando così gli equilibri di una squadra che finora ha mostrato più di qualche difficoltà. Una scelta dettata dalla necessità, ma anche dalla volontà di trovare nuove soluzioni per dare una scossa alla squadra. Cosmi sa bene che la Salernitana deve cambiare passo, soprattutto sotto il profilo della continuità e dell’atteggiamento. Di fronte, però, ci sarà una Cavese che arriva all’Arechi con il morale alto. Gli aquilotti hanno trovato entusiasmo e fiducia grazie alla vittoria conquistata contro l’Audace Cerignola e adesso sognano il colpaccio nella tana dei cugini. Un successo che avrebbe un peso enorme non soltanto per la classifica, ma soprattutto per una tifoseria che, ancora una volta, non potrà seguire la propria squadra in trasferta a causa delle restrizioni imposte dalle forze dell’ordine. E proprio la classifica racconta un dato curioso e significativo: rispetto alla sfida dello scorso anno, questa volta è la Cavese ad arrivare al derby davanti alla Salernitana. Un dato che rende ancora più interessante una partita nella quale gli aquilotti non hanno certamente intenzione di recitare il ruolo della vittima sacrificale. La Salernitana ha dalla sua il fattore campo e la necessità di ritrovare i tre punti, ma la Cavese ha entusiasmo, leggerezza e la consapevolezza di avere tutto da guadagnare. Un derby è sempre un derby. E le sfide che mettono di fronte Salernitana e Cavese, separate da appena pochi chilometri, sfuggono per tradizione a qualsiasi tipo di pronostico. La Salernitana vuole rialzarsi, la Cavese sogna di firmare l’impresa: oggi all’Arechi andrà in scena molto più di una semplice partita.

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