Morra: Anziana uccisa: sindaco, attivati servizi sociali

“Come amministrazione comunale abbiamo immediatamente attivato i servizi sociali del Comune, affinche’ possano essere garantiti il necessario supporto e la dovuta assistenza alle persone coinvolte in questo momento cosi’ difficile”. A dirlo e’ il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, dopo l’omicidio dell’anziana 85enne, che sarebbe stata strangolata nel sonno dal figlio 53enne il quale viveva con lei insieme a un fratello maggiore disabile. “La nostra comunita’ – prosegue Morra – e’ stata sconvolta da una tragedia che ci lascia attoniti e profondamente addolorati. La morte di una madre, in circostanze cosi’ drammatiche, rappresenta una ferita profonda non soltanto per la famiglia coinvolta, ma per l’intera comunita’ di Pellezzano”. Il primo cittadino, “di fronte a un dolore tanto grande”, rivolge a tutti un invito “al silenzio, al rispetto e alla responsabilita’, anche nella diffusione di notizie e informazioni, nel rispetto delle persone coinvolte e degli accertamenti in corso”. “Oggi Pellezzano e’ una comunita’ ferita, che si stringe nel dolore e nella vicinanza umana”, conclude Morra, che e’ anche presidente di Anci Campania.
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