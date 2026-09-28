De Luca: «Chi ha portato bambini lì è un imbecille»

«Se un papà porta il proprio bambino qui vuol dire che è un imbecille». Così il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, ha commentato le immagini delle famiglie che ieri hanno scavalcato le recinzioni lungo il lungomare di Torrione per assistere all’Air Show delle Frecce Tricolori, nell’area interessata nei mesi scorsi dal cedimento della pavimentazione.

De Luca è intervenuto a margine dell’inaugurazione dell’anno scolastico 2026/2027 all’Istituto Comprensivo Statale “Barra-Mari”, richiamando l’attenzione sui rischi per l’incolumità delle persone che hanno oltrepassato le transenne per raggiungere il tratto interdetto.

La giornata dell’Air Show è stata inoltre caratterizzata da pesanti ripercussioni sulla viabilità, con traffico intenso e disagi alla circolazione in diversi quartieri della città.

«Per i lavori di riqualificazione ci vogliono 5 milioni di euro – ha spiegato De Luca –. Attendiamo la Protezione civile perché stiamo fermi da mesi».