Fico ‘Quattro Giornate di Napoli ci ricordano lotta contro totalitarismi’

“Per noi è una giornata importantissima perché Napoli è l’unica città che si è liberata da sola con un moto popolare, a cui hanno partecipato tutti, dal nazifascismo. Oggi ricordiamo non solo queste giornate, ma anche che ogni giorno dobbiamo lottare affinché totalitarismi, dittature, nazismi e fascismi non prendano mai piede in Italia”. Così il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, intervenuto alle cerimonia in piazza Carità a Napoli per le Quattro Giornate.