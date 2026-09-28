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Fico ‘Quattro Giornate di Napoli ci ricordano lotta contro totalitarismi’

  • Settembre 28, 2026
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Fico ‘Quattro Giornate di Napoli ci ricordano lotta contro totalitarismi’

“Per noi è una giornata importantissima perché Napoli è l’unica città che si è liberata da sola con un moto popolare, a cui hanno partecipato tutti, dal nazifascismo. Oggi ricordiamo non solo queste giornate, ma anche che ogni giorno dobbiamo lottare affinché totalitarismi, dittature, nazismi e fascismi non prendano mai piede in Italia”. Così il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, intervenuto alle cerimonia in piazza Carità a Napoli per le Quattro Giornate.

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