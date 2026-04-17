In gravi condizioni in ospedale, Avs a Pd ‘fare chiarezza’

Le circostanze dell’abbandono di un uomo di nazionalità indiana di 36 anni davanti all’ospedale di SALERNO richiamano tristemente alla nostra memoria il caso di Satnam Singh, avvenuto nelle campagne di Latina nel 2024. Le notizie di cui disponiamo infatti sono raccapriccianti: le gambe dell’uomo sarebbero in cancrena e l’infezione pare abbia compromesso anche il fegato”. Lo sostiene Franco Mari, capogruppo di Avs in commissione Lavoro della Camera. “La prima ipotesi è quella di una prolungata esposizione a elementi chimici tossici – spiega – Ho provveduto a presentare immediatamente una interrogazione ai ministri del Lavoro e dell’Agricoltura, ma non escludo, qualora dovessero emergere particolari che riconducono questa vicenda al fenomeno del caporalato in agricoltura, di richiedere una visita ispettiva della Commissione d’inchiesta sullo sfruttamento e sulla sicurezza del lavoro”. Un’interrogazione è stata annunciata anche da Arturo Scotto, capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera, che sostiene “il caporalato è la principale piaga del lavoro nei campi”. Sandro Ruotolo, componente della segreteria nazionale del Pd, insieme al sociologo Marco Omizzolo ha aggiunto: “Serve urgentemente un piano straordinario, concreto e immediato che preveda: l’introduzione del salario minimo legale anche in agricoltura; la chiusura immediata delle aziende che ricorrono al caporalato; assunzione massiccia di ispettori del lavoro e controlli sistematici su tutta la filiera produttiva; utilizzo del Durc di congruità per verificare il rapporto tra manodopera e produzione; impiego di tecnologie, anche con droni, per monitorare le condizioni nei campi; superamento delle baraccopoli con interventi strutturali per garantire dignità abitativa. E poi, ancora, contrasto alle baraccopoli, costituire una Procura nazionale per il contrasto alle morti sul lavoro e allo sfruttamento; cancellare la Legge Bossi-Fini, dei decreti Sicurezza e del decreto flussi”