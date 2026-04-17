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Morte Alessandro al Ruggi, Morra: Medici coinvolti paghino

  • Aprile 17, 2026
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Morte Alessandro al Ruggi, Morra: Medici coinvolti paghino

«Non chiediamo solo giustizia, ma rispetto. Rispetto per Alessandro, per la sua memoria e per il dolore che la nostra famiglia vive ogni giorno». È un appello fermo quello di Francesco Morra, intervenuto dopo la pronuncia della Corte di Cassazione che ha confermato le condanne legate alla tragica vicenda del piccolo Alessandro Farina, morto nel 2017 a seguito di un grave errore medico.

 Il primo cittadino, zio del bambino, sottolinea come la decisione chiuda definitivamente il lungo iter giudiziario, ma allo stesso tempo apra un fronte di responsabilità che va oltre le aule di tribunale. «La sentenza mette un punto alla vicenda processuale, ma impone ora all’ospedale una presa di posizione netta e chiara: quanto accaduto è grave e non può restare senza conseguenze», ha dichiarato.

Morra evidenzia inoltre le criticità emerse nel corso degli anni: «Non si può attendere l’esito di tre gradi di giudizio per riconoscere errori evidenti. Servivano prima trasparenza e assunzione di responsabilità».

Da qui la richiesta, rivolta alle istituzioni sanitarie, di atti concreti: «Nel rispetto delle garanzie di tutti, chiediamo interventi chiari, rispetto per la famiglia e soprattutto garanzie affinché tragedie come questa non si ripetano mai più». Un monito che riporta al centro il tema della sicurezza nelle strutture sanitarie e della tutela dei pazienti più fragili.

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