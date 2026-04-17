Fi,interpartitico per Napoli,dal centrodestra arrivano i no

Acque agitate nel centro destra in Campania. A creare motivi di attrito l’annuncio, da parte di Forza Italia, della convocazione, per la prossima settimana di una riunione interpartitica per affrontare la questione Napoli, in vista della scadenza del mandato di Gaetano Manfredi a ottobre prossimo. “Mercoledì 22 aprile, alle ore 18.30, le forze della coalizione si riuniranno per avviare un confronto sul futuro amministrativo e politico del capoluogo”, annuncia il comunicato di Forza Italia. Al centro della riunione “l’apertura di un percorso condiviso sui temi strategici per la città, a partire dal ruolo delle municipalità. L’obiettivo è definire una linea comune per il loro rilancio, valorizzandone funzioni e capacità di intervento sul territorio”. Nel corso dell’incontro “sarà avviata anche – spiega la nota di Forza Italia – una prima riflessione sull’individuazione di figure alla guida delle municipalità, con l’intento di puntare su profili radicati e riconoscibili, in grado di rappresentare efficacemente le istanze dei quartieri e rafforzare la presenza della coalizione sul territorio”. Posizione che però viene poco dopo smentita. “Non ci sono – si affretta a precisare il senatore Antonio Iannone, commissario regionale di Fratelli d’Italia in Campania – riunioni fissate per parlare delle elezioni comunali a Napoli. Sarebbe surreale visto che ora e’ il turno di Salerno e Avellino. Senza chiarimento regionale e nazionale, livelli competenti per il voto in un capoluogo di regione, non si procede”. Si fa sentire la Lega che, “pur condividendo lo spirito dell’iniziativa, ritiene sia prioritario lavorare per ricostruire l’unità del centrodestra innanzitutto ad Avellino e Salerno”. “Bene aprire un dialogo per il capoluogo della nostra regione, – dichiara il deputato e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi – ma crediamo sia irrilevante in questo momento avviare un confronto a Napoli quando nei capoluoghi Salerno e Avellino l’assenza di buonsenso ha aperto una frattura che ancora non è stata sanata. Bene che Forza Italia abbia riconosciuto quanto sia importante valorizzare l’unità del centrodestra, ma se ha davvero intenzione di ricucire lo strappo che ha creato negli altri territori, lo dimostri con i fatti”. “Giusto promuovere a Napoli già da subito un percorso di interlocuzione con tutte le forze che rappresentano il centrodestra in vista delle elezioni amministrative – dichiara il coordinatore cittadino della Lega Enzo Rivellini – ma appare fondamentale farlo in un clima di serenità e improntato sul rispetto e su un approccio di massima collaborazione tra gli alleati. La Lega è a disposizione e saprà fare la sua parte per il bene di Napoli e della Campania”. A chiudere il cerchio Gigi Casciello, coordinatore regionale di Noi Moderati in Campania: “Leggo con sorpresa di una riunione del centrodestra, la prossima settimana, in vista delle elezioni comunali che si terranno nel 2027 a Napoli. Tra poco più di un mese si voterà nei Comuni di Salerno e Avellino dove, purtroppo, è venuto meno il sostegno al centrodestra proprio da parte di chi oggi ritiene di convocare una riunione per le elezioni al Comune di Napoli: motivo sufficiente per rendere inutile al momento qualsiasi incontro per elezioni amministrative lontane nel tempo”