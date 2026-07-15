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In Campania avviso per ondate calore da stasera a venerdì

  • Luglio 15, 2026
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In Campania avviso per ondate calore da stasera a venerdì

Il Centro Funzionale della Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità per ondate di calore dalle ore 20 di stasera, mercoledì 15 luglio, alle ore 20 di venerdì 17 luglio. Si prevedono ancora temperature elevate che potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 4-6°C, associate a un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne, potrà superare anche il 60-70%, in condizioni di scarsa ventilazione. L’assessora alla Protezione civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta, ricorda che è a disposizione delle persone over 65 e delle persone con disabilità la terrazza della piscina dello stadio Collana al Vomero, aperta su sua disposizione tutti i giorni della settimana: l’accesso è gratuito.”L’ondata di calore non va sottovalutata. Abbiamo voluto mettere gratuitamente a disposizione la terrazza della piscina dello stadio Collana per offrire alle persone over 65 e alle persone con disabilità un luogo fresco e accogliente durante questi giorni di temperature particolarmente elevate. È un servizio ulteriore che si affianca alle misure di prevenzione già attivate dagli enti competenti”, dichiara Zabatta

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