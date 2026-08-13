Salernitana, la nuova stagione riparte dall’Arechi: subito derby

Con l’avvicinarsi della nuova stagione calcistica, l’attenzione torna progressivamente sui principali campionati italiani, dai tornei professionistici alle categorie inferiori. Il mese di agosto segna infatti il ritorno delle competizioni ufficiali, con squadre e tifosi alle prese con i primi appuntamenti della stagione 2026/27. Tra analisi, pronostici e scommesse serie a oggi, il calcio torna così al centro dell’interesse degli appassionati, mentre ogni categoria si prepara a vivere una nuova annata.

Per molte società, l’inizio del campionato rappresenta anche il momento in cui iniziano a trovare conferma le scelte effettuate durante l’estate, tra nuovi acquisti, cambiamenti tecnici e obiettivi fissati dalla dirigenza. Anche in Serie C il calendario è pronto a entrare nel vivo, con numerose squadre chiamate a confrontarsi in una competizione caratterizzata da trasferte, derby e sfide che possono incidere sugli equilibri della classifica fin dalle prime giornate.

Tra le formazioni che si apprestano a iniziare il campionato c’è anche la Salernitana, che nella stagione 2026/27 sarà impegnata in Serie C dopo il percorso disputato nei playoff nella precedente annata. Per la squadra granata si apre quindi una nuova stagione, con il calendario che ha già stabilito i primi impegni e le sfide da affrontare nel corso del torneo.

Salernitana-Sorrento, subito un derby per iniziare la stagione

La Salernitana comincerà il proprio cammino davanti al pubblico dell’Arechi. L’esordio è infatti fissato contro il Sorrento nel fine settimana del 22-23 agosto, con una sfida che presenta immediatamente tutti gli ingredienti del derby campano.

Non sarà quindi un debutto qualsiasi per la squadra di Serse Cosmi, che potrà contare sul fattore campo in una partita destinata ad attirare grande attenzione. Il calendario delle prime giornate propone inoltre un avvio particolarmente interessante per i granata, con cinque gare casalinghe nelle prime otto giornate.

Per la Salernitana sarà anche l’occasione per capire immediatamente quanto sia cambiata la squadra rispetto alla scorsa stagione. La società ha scelto di puntare sulla continuità, confermando la fiducia a Cosmi e al direttore sportivo Daniele Faggiano. La coppia ha lavorato fin dalle prime settimane dell’estate alla costruzione del nuovo organico, con l’intenzione di intervenire soprattutto nei reparti che avevano mostrato maggiori difficoltà.

L’Arechi, dunque, tornerà a essere uno degli elementi centrali del progetto granata. La campagna abbonamenti per il 2026/27 prevede infatti la possibilità di assistere a tutte le 19 partite casalinghe della Salernitana nel campionato di Serie C.

Un calendario ricco di derby campani

Uno degli aspetti più interessanti della nuova stagione sarà senza dubbio la quantità di sfide regionali. Il Girone C comprende infatti ben sette formazioni campane: oltre alla Salernitana ci sono Casertana, Cavese, Giugliano, Savoia, Scafatese e Sorrento. Un elemento che rende il calendario particolarmente ricco di partite sentite e trasferte ravvicinate.

Per i granata, ogni derby rappresenterà un appuntamento particolare. Non soltanto per la rivalità sportiva, ma anche perché queste gare possono avere un peso importante nella costruzione del percorso in campionato. Il fattore ambientale, la conoscenza reciproca tra le squadre e la voglia di imporsi contro una formazione della stessa regione possono infatti rendere i novanta minuti molto diversi rispetto a una normale partita di campionato.

Tra gli appuntamenti più attesi ci sarà naturalmente quello con la Cavese, una delle sfide più sentite del territorio. Anche le partite contro Casertana e Giugliano promettono di attirare grande attenzione, mentre la sfida con il Sorrento aprirà ufficialmente la stagione.

Il calendario, inoltre, non concede troppo tempo per ambientarsi: il campionato partirà nel weekend del 21-24 agosto e la regular season terminerà il 25 aprile 2027. Sono previsti anche tre turni infrasettimanali durante la stagione.

Bari, Catania e le altre grandi sfide del Girone C

Se i derby rappresenteranno una parte importante della stagione, il Girone C proporrà alla Salernitana anche diverse sfide contro piazze storiche del calcio italiano. La presenza di squadre come Bari, Catania, Cosenza, Crotone, Foggia e Benevento rende infatti il raggruppamento particolarmente competitivo.

Tra le partite già cerchiate sul calendario c’è quella contro il Bari, in programma all’Arechi all’ottava giornata. Sarà uno degli appuntamenti più importanti del primo scorcio di stagione e potrebbe rappresentare un primo banco di prova significativo per valutare le ambizioni della squadra di Cosmi.

La sfida con il Bari avrà anche un significato particolare per il contesto del Girone C, nel quale le squadre con una tradizione importante saranno chiamate a contendersi un posto nelle zone alte della classifica. La Salernitana dovrà quindi trovare rapidamente continuità, soprattutto nelle partite casalinghe, e trasformare l’Arechi in un vero punto di forza.

La strada verso la Serie B sarà lunga e passerà attraverso molti appuntamenti diversi. Ma il calendario ha già fatto capire una cosa: per la Salernitana il nuovo campionato comincerà subito ad alta intensità. Tra derby, grandi piazze e un pubblico pronto a riempire l’Arechi, i granata avranno l’opportunità di dare fin dalle prime giornate un segnale sulle proprie ambizioni.