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Grand Hotel Salerno, il TAR sospende lo stop

  • Agosto 13, 2026
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Grand Hotel Salerno, il TAR sospende lo stop

Svolta improvvisa nella vicenda del Grand Hotel Salerno. Dopo la sospensione ad horas della licenza disposta questa mattina dal Comune di Salerno, il TAR Campania ha accolto l’istanza cautelare presentata dalla Immobiliare Panoramica s.r.l., società che gestisce la struttura, rappresentata dall’avvocato Lorenzo Lentini.

Il decreto cautelare, firmato dal presidente Salvatore Mezzacapo, sospende gli effetti del provvedimento comunale e consente dunque al Grand Hotel di proseguire immediatamente la propria attività.

Al centro della valutazione del Tribunale c’è soprattutto il cosiddetto periculum: la chiusura immediata dell’albergo sarebbe intervenuta «in una fase di massima occupazione dell’esercizio», con conseguenze economiche e organizzative rilevanti.

Il TAR evidenzia inoltre che la misura adottata non pregiudica in maniera irreversibile le ragioni dell’Amministrazione, consentendo la prosecuzione dell’attività in attesa del ricorso e delle successive decisioni.

Il Comune non si è costituito nel procedimento cautelare. Il Tribunale ha fissato tre giorni per la notifica del decreto alle altre parti.

Per il Grand Hotel Salerno, dunque, arriva una boccata d’ossigeno e l’attività può riprendere regolarmente. Ma non è ancora la parola fine: la sospensione del provvedimento comunale non chiude la controversia, che ora si sposta sul terreno giudiziario.

Si attende il deposito del ricorso e, successivamente, l’udienza collegiale chiamata a esaminare nel merito la vicenda.

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