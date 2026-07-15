Salerno, arresto per spaccio di droga a Fratte

Nuova operazione antidroga a Salerno, dove i Carabinieri della Stazione di Salerno Fratte hanno tratto in arresto un uomo, identificato con le iniziali A.A., gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è stato eseguito nella giornata del 13 luglio, nell’ambito delle attività di controllo e contrasto al traffico di droga condotte dall’Arma sul territorio cittadino.

Secondo quanto ricostruito dai militari, durante le attività di verifica e perquisizione sono stati rinvenuti nella disponibilità dell’indagato circa 62 grammi di sostanza stupefacente, tra cocaina ed eroina, già suddivisi in dosi e pronti per essere immessi sul mercato illecito. Nel corso dell’operazione i Carabinieri hanno inoltre sequestrato un bilancino di precisione, materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi e una somma pari a 565 euro in contanti, ritenuta dagli investigatori presumibile provento dell’attività di spaccio.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che coordina le indagini. L’arresto si inserisce nel più ampio dispositivo di prevenzione e repressione dei reati legati agli stupefacenti attuato dai Carabinieri nella città di Salerno e nei quartieri maggiormente interessati dal fenomeno dello spaccio.

Si ricorda che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità dell’indagato saranno accertate solo con sentenza definitiva.