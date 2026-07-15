Sangiuliano, ‘il Pd epicentro del sistema Castellammare’

“Il tentativo con cui il Pd e alcuni suoi esponenti provano a prendere le distanze dallo scioglimento per condizionamento camorristico del comune di Castellammare di Stabia appare goffo e tardivo. Le responsabilità chiare ed evidenti sono di chi ha costruito e ha acconsentito al “sistema” di liste civiche. Il deputato europeo Sandro Ruotolo li definisce cartelli elettorali senza storia e radicamento diventati contenitori di interessi opachi. Ma dov’era il Pd quando questo “sistema” che ha consentito alla sinistra di vincere le elezioni veniva allestito? La verità è che il Pd costituisce l’epicentro del sistema a Castellammare come a Torre Annunziata altro comune sciolto per infiltrazioni camorristiche. C’è un tema enorme di qualità della politica e delle amministrazioni che investe soprattutto i tanti cittadini onesti di questi comuni costretti a subire l’onta e i danni morali di scioglimenti per camorra”. Lo dichiara Gennaro Sangiuliano, capo dell’opposizione alla Regione Campania.
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