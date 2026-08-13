Grand Hotel e Foce Irno, le opposizioni chiedono il Consiglio comunale urgente

La vicenda del Grand Hotel Salerno arriva in Consiglio comunale. Undici consiglieri di opposizione, pari a un terzo dell’Assise, hanno chiesto la convocazione urgente dell’assemblea cittadina, coinvolgendo il presidente del Consiglio, il Segretario generale e il sindaco.

Due i punti inseriti nella richiesta. Il primo riguarda il Grand Hotel, con particolare attenzione a esposizione debitoria e tributaria, rapporti con Immobiliare Panoramica Srl, relazione del sindaco ed eventuali provvedimenti.

Il secondo riguarda invece l’area Foce Irno, identificata come area di programmazione 1/B e articolata nei lotti 1 e 2, per la quale i consiglieri chiedono un quadro sulla procedura di alienazione e una relazione del primo cittadino.

A spingere sull’urgenza è soprattutto il caso dell’hotel: la sospensione della licenza aveva determinato la chiusura della struttura, con possibili ripercussioni su lavoratori, turismo e tassa di soggiorno.