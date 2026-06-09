Il parco del Mercatello nel degrado: la denuncia

Il Parco del Mercatello versa da tempo in condizioni di evidente degrado e abbandono. A denunciare la situazione è Marco Gregorio, che si definisce «un cittadino onesto che ama la propria città». Attraverso un reportage fotografico, Gregorio ha documentato lo stato di incuria in cui si trova uno dei più importanti polmoni verdi della città, punto di riferimento per famiglie, anziani, giovani e appassionati di attività all’aria aperta. «Nello specifico – spiega Gregorio – voglio segnalare lo stato di totale abbandono in cui versano le fontane presenti all’interno del parco. Una delle tre vasche risulta praticamente priva d’acqua e si trova in condizioni igieniche estremamente precarie. All’interno vivono ancora dei pesciolini che rischiano di morire a causa della mancanza di acqua pulita. Inoltre, la vasca è caratterizzata dalla presenza di accumuli di sporcizia, detriti e melma che compromettono il decoro urbano e la fruibilità dell’area, oltre a rappresentare un potenziale rischio dal punto di vista igienico-sanitario». Secondo il cittadino, la situazione richiede un intervento urgente da parte dell’amministrazione comunale, soprattutto considerando il ruolo centrale che il Parco del Mercatello svolge per la comunità e l’imminente arrivo della stagione estiva, periodo durante il quale il numero di visitatori aumenta sensibilmente. Tra le richieste avanzate vi è innanzitutto la pulizia e la bonifica immediata delle vasche e delle fontane, con il contestuale ripristino del corretto funzionamento dell’impianto idrico. Un intervento che consentirebbe non solo di restituire dignità e decoro a una delle aree più frequentate della città, ma anche di recuperare il valore estetico e la funzione rinfrescante delle fontane durante i mesi più caldi. Gregorio chiede inoltre una manutenzione più accurata dell’area picnic, quotidianamente frequentata da famiglie e gruppi di ragazzi, affinché possa tornare a essere un luogo accogliente e sicuro. Tra le criticità segnalate figura anche la necessità di ripristinare l’area destinata alla sgambatura dei cani. Attualmente, infatti, gli animali e i loro proprietari sarebbero costretti a muoversi in spazi non adeguati, mentre la presenza di una cabina elettrica nelle vicinanze, con fili scoperti segnalati da alcuni frequentatori del parco, desta ulteriori preoccupazioni sotto il profilo della sicurezza. Non meno importante, secondo il cittadino, è la questione della manutenzione del verde pubblico. Diverse zone del parco, in particolare l’area della serra e quella adiacente alla zona fitness, mostrano segni evidenti di trascuratezza, con vegetazione non curata e spazi che avrebbero bisogno di interventi periodici di pulizia e sistemazione. Infine, Gregorio sollecita un rafforzamento delle attività di controllo e vigilanza all’interno del parco, chiedendo una presenza più costante della Polizia Municipale, al fine di garantire il rispetto delle regole, prevenire atti di vandalismo e assicurare maggiore sicurezza ai frequentatori. «Il Parco del Mercatello rappresenta un patrimonio prezioso per l’intera città – conclude Gregorio – e merita di essere tutelato e valorizzato. Restituirlo ai cittadini nelle migliori condizioni possibili significa investire nella qualità della vita, nel benessere delle famiglie e nel decoro urbano».