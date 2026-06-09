Campagna. Il neo sindaco Amoruso: Ecco i primi provvedimenti

E’ stato un entusiasmante testa a testa, dove a spuntarla è stata Adele Amoruso, prima donna Sindaco di Campagna. Al ballottaggio ha avuto la meglio contro il suo competitor, Livio Moscato, che a un certo punto sembrava anche essere in vantaggio. Ma nel corso dello spoglio, il sorpasso decisivo nelle ultime curve di questo acceso secondo turno che consegna così alla cittadina di Campagna l’erede dello sfiduciato Biagio Luongo, aprendo così una nuova fase amministrativa.

È stato un entusiasmante testa a testa. Alla fine l’ha spuntata Adele Amoruso. Doppia soddisfazione perché è la prima donna sindaco a Campagna. Un suo commento a caldo.

“Un’emozione unica. Ringrazio tutta la città che ha creduto in me, nel mio progetto e nella mia squadra. È un risultato che mi riempie di orgoglio e che sento di condividere con ogni singolo cittadino che ha scelto di affidarsi a noi. Siamo già pronti a partire a ritmi serrati, perché Campagna ha bisogno di serenità e noi gliela possiamo garantire. La città merita stabilità, merita un’amministrazione che lavori con serietà e dedizione, e questo sarà il nostro impegno quotidiano.”

A un certo punto si pensava che il suo avversario fosse anche in vantaggio. Vuole dirgli qualcosa in merito a questa competizione?

“Noi speravamo in una rimonta, che c’è stata, e di questo siamo molto contenti. È stata una competizione intensa, vissuta con grande partecipazione da parte di tutti.

Faccio gli auguri all’avvocato Moscato per lo straordinario risultato raggiunto. Ha condotto una campagna elettorale forte, radicata, e ha dimostrato ancora una volta il suo valore. Sono sicura che riusciremo a lavorare bene, chi da una parte, chi dall’altra, nell’esclusivo interesse della città. Le differenze politiche non devono mai diventare barriere: Campagna ha bisogno di collaborazione e rispetto istituzionale”.

Comincia il dopo Luongo a Campagna. Come sarà caratterizzato?

“Sicuramente partiremo dal ristabilire una serenità in Consiglio Comunale. È un passaggio fondamentale. C’è stata un’amministrazione che è caduta con un Consiglio sciolto, e questo ha lasciato ferite e tensioni che vanno ricomposte. La città merita di ripartire dalle cose ordinarie, fatte bene, con precisione e continuità. Solo dopo potremo puntare sulle grandi opere, sui progetti più ambiziosi. Ma prima di tutto serve ricostruire fiducia, ristabilire un clima istituzionale sano, riportare normalità nella gestione amministrativa. È da lì che si costruisce il futuro”.

Ha già un’idea rispetto alla formazione della Giunta di governo? Varrà il criterio dei migliori eletti?

“Non ho ancora idea sulla composizione della Giunta. Abbiamo prima voluto raggiungere l’obiettivo, e solo dopo prenderci qualche giorno di riflessione per formare la squadra di governo. Sarà una scelta ponderata, fatta con responsabilità e attenzione. La Giunta dovrà essere all’altezza di ciò che i cittadini si attendono: competenza, equilibrio, capacità di lavorare insieme. Non ci saranno decisioni affrettate, ma un percorso di valutazione serio, perché la squadra amministrativa è il cuore operativo di un mandato.”

Quali saranno i primi provvedimenti della neo sindaca di Campagna?

“Sicuramente dobbiamo iniziare a pensare al periodo estivo, che è alle porte. Siamo già in ritardo per avviare il nostro agosto campagnese, un appuntamento importante per la città, per la sua identità e per il suo richiamo turistico. Dovremo muoverci subito. Parteciperemo a dei bandi la cui scadenza è imminente, perché non possiamo permetterci di perdere opportunità di finanziamento. E poi a lavoro su tutto il resto: manutenzioni, servizi, programmazione. La città ha bisogno di un’amministrazione operativa fin da subito”.

LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. Il consiglio comunale sarà così formato: entrano in maggioranza Lelio Tommasiello, Liberato Naimoli, Angelo Caloia e Anna Stefania Cardiello della lista “Insieme per Campagna”; Raffaele Naimoli e Enrica Nigro per la civica “Esperienza e Futuro”; Giulio Del Giudice e Rita Stabile di “Campagna 2.0”; Marianna Stabile di “Generazione Domani”. L’opposizione, invece, sarà formata dal candidato sindaco Livio Moscato, Gerardo Perruso della lista “Nuovi Orizzonti” e Maria Santoro di “Visione Comune”; poi dall’altro candidato sindaco Pierfrancesco D’Ambrosio, Remo Cubicciotti di “Campagna Attiva” e Anna Rita Lembo Leonardi di “Campagna Possibile”. Poi bisognerà capire se gli assessori nominati si dimetteranno per far spazio ai primi non eletti.

Mario Rinaldi