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Varenne: Bicchielli (FI), simbolo di intera stagione dell’ippica italiana

  • Agosto 19, 2026
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Varenne: Bicchielli (FI), simbolo di intera stagione dell’ippica italiana

Addio Capitano. La scomparsa di Varenne mi colpisce profondamente. Per chi, come me, ha avuto l’onore di vivere da vicino il mondo dell’ippica, anche negli anni in cui sono stato portavoce dell’UNIRE (Unione Nazionale Incremento Razze Equine), Varenne non è mai stato soltanto un grande campione. È stato il simbolo di un’intera stagione dell’ippica italiana, capace di far appassionare anche chi non frequentava gli ippodromi e di portare il nome dell’Italia sulle piste più prestigiose del mondo”. Lo dichiara il deputato di Forza Italia, Pino Bicchielli, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico. “62 vittorie in 73 corse, dal Prix d’Amérique all’Elitloppet, dal Gran Premio Lotteria alla Breeders Crown: numeri straordinari che raccontano solo in parte ciò che è stato. Varenne aveva qualcosa che appartiene soltanto ai fuoriclasse: la capacità di trasformare lo sport in emozione collettiva. C’è poi una coincidenza che rende questo saluto ancora più vicino: il Capitano ha trascorso l’ultima parte della sua vita proprio a Eboli, nella nostra provincia di Salerno, dove si è spento a 31 anni. Oggi l’ippica italiana perde il suo campione più conosciuto. Noi salutiamo una leggenda che resterà nella storia dello sport italiano. Buon viaggio, Capitano. E grazie per tutte le emozioni che ci hai regalato”, aggiunge.

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