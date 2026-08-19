Salerno, esplosione. SMET: «Non è avvenuta presso nostra sede»

In merito alle notizie diffuse nelle ultime ore sull’esplosione verificatasi nella serata di ieri nella zona industriale di Salerno, SMET chiede un aggiornamento delle ricostruzioni pubblicate, con particolare riferimento alla localizzazione dell’episodio.

Secondo quanto precisato dall’azienda, sulla base degli elementi acquisiti successivamente, la deflagrazione si sarebbe verificata sul lato opposto della carreggiata rispetto all’ingresso della sede SMET e non all’interno o presso la proprietà aziendale.

Da qui la richiesta di correggere eventuali titoli, testi o immagini che possano far ritenere che l’esplosione sia avvenuta presso la sede dell’azienda o che l’episodio fosse diretto contro SMET. «Allo stato – sottolinea l’azienda – non risultano elementi che consentano una simile attribuzione».

SMET invita inoltre alla prudenza sulla natura dell’oggetto esploso. La definizione di “bomba carta”, comparsa nelle prime ricostruzioni, non sarebbe infatti ancora definitivamente accertata. Saranno gli accertamenti della Questura e della Polizia Scientifica di Salerno a chiarire la natura dell’ordigno, la dinamica dell’esplosione e le circostanze dell’accaduto.

Nel corso dell’episodio, un autista che si trovava nelle vicinanze ha accusato un malore a causa della forte deflagrazione ed è stato trasportato all’ospedale Ruggi di Salerno per gli accertamenti del caso. Dopo una notte di osservazione, è stato dimesso nella mattinata odierna.

«L’obiettivo della presente richiesta – conclude la nota dell’Ufficio stampa SMET, azienda salernitana attiva nei sistemi di logistica integrata e intermodale – è esclusivamente quello di assicurare una rappresentazione corretta dei fatti, nel pieno rispetto dell’attività investigativa in corso».