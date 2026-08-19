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Attuazione del Pnrr in Campania, conclusi solo il 16,8% dei progetti

  • Agosto 19, 2026
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Attuazione del Pnrr in Campania, conclusi solo il 16,8% dei progetti

Resta indietro, la Campania, rispetto alle altre regioni italiane, in merito allo stato di attuazione dei finanziamenti del Pnrr. La percentuale relativa ai progetti conclusi si ferma al 16,8% mentre l’83,2% è ancora in corso. Tra le Province, secondo un recente dossier del Servizio studi di Camera e Senato aggiornato a luglio, il primo posto lo conquista Avellino, l’ultimo Benevento. Complessivamente il finanziamento per la Campania è pari a 14,99 miliardi e comprende sia l’importo dei progetti localizzati nella singola regione sia la quota parte dei progetti che insistono su più regioni. Poco più di 53 i progetti, da precisare che vengono contati una sola volta per regione anche se insistono su più Province nella stessa regione. Quanto allo stato di avanzamento per provincia, è quella di Avellino ad essere avanti con il 33,9% dei progetti conclusi. Segue la provincia di Salerno con una percentuale del 24,8%, quella di Caserta con il 24,4%, la provincia di Napoli con il 18,5% e all’ultimo posto quella di Benevento con il 18,1%.

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