Angri: Il sindaco Scoppa, risultato importante

Alfonso Scoppa è il nuovo sindaco di Angri grazie all’affermazione al ballottaggio nei confronti del suo competitor Pasquale Mauri. Scoppa apre una nuova era ad Angri dopo il decennio targato Cosimo Ferraioli. E già promette una rivoluzione.

E’ lei il nuovo sindaco di Angri. Partiamo dal risultato del ballottaggio.

“È un risultato importante, che ci carica ancora di più di responsabilità, insieme all’intera coalizione che ha creduto in questo percorso. Abbiamo parlato alla pancia della città, ma anche al cuore e alle menti delle persone, presentando uomini, idee e progetti capaci di risvegliare chi ormai non credeva più nella possibilità di un cambiamento reale. E ci siamo riusciti. Siamo stati un’onda silenziosa, partita da lontano, che ha attraversato quartieri, famiglie, associazioni, e che oggi si infrange sulla spiaggia con la forza di una comunità che ha scelto di rialzarsi. Questo risultato non è solo una vittoria elettorale, ma la conferma che Angri aveva bisogno di una nuova energia”.

Cosa vuole dire al suo avversario?

“Mi congratulo con Pasquale Mauri, un degno avversario. Sono certo che avrà saputo rispettare in modo garbato il risultato delle urne, come è giusto in una competizione democratica. Le campagne elettorali possono essere dure, ma alla fine ciò che conta è il rispetto reciproco e la consapevolezza che entrambi abbiamo lavorato per il bene della città, pur con visioni diverse”.

Comincia una nuova epoca per il dopo Ferraioli. In che modo?

“La cosa più importante, adesso, è trovare un’unità di intenti con quell’altra parte di città che non ha scelto il nostro progetto. Io non credo ci siano vincitori o vinti: c’è una comunità intera che ha bisogno di risposte e di un’amministrazione capace di affrontare problemi concreti. Sappiamo tutti che ci attende un grande lavoro: rinnovare la macchina comunale, rimettere ordine nelle procedure, trovare la quadra su tutte le opere pubbliche in corso, dare continuità ai progetti che abbiamo proposto e, soprattutto, riportare la città a una vivibilità accettabile. Parlo di pulizia, parcheggi, sicurezza, decoro urbano. Sappiamo di trovare un’eredità complessa, ma ce la metteremo tutta per ridare slancio ad Angri e restituire ai cittadini l’orgoglio di vivere in una città curata e funzionante”.

Che tipo di opposizione si aspetta?

“Auspico un’opposizione responsabile e seria, che possa collaborare con noi quando necessario, che sia da sprono e da controllo, come è giusto che sia in una democrazia matura. Spero che non si ripetano i toni accesi, le offese, le calunnie e la violenza morale che purtroppo abbiamo visto nel corso della campagna elettorale. La città ha bisogno di serenità, non di conflitti sterili”. Quali sono le priorità per Angri?

“Nell’agenda di governo le nostre priorità sono chiare: il Rio Sguazzatorio e gli allagamenti dell’area Avagliana, che rappresentano un problema storico; la pulizia della città, perché non è accettabile che nel 2026 ci sia ancora il fenomeno dell’abbandono dei sacchetti di spazzatura; la sicurezza urbana e la gestione della movida; il completamento delle opere pubbliche in corso; la presentazione di nuovi progetti per le strutture sportive. E, non ultimo, la riorganizzazione della macchina comunale, che è il motore di tutto. Ora subito al lavoro, a testa bassa e concentrati sulle cose da fare. Non c’è tempo da perdere”. Nei prossimi giorni, il neo primo cittadino renderà nota anche la squadra di governo che formerà l’esecutivo insieme alla sua maggioranza, pronta a governare Angri e a scrivere nuove pagine di vita amministrativa di uno dei paesi chiave dell’agro-nocerino.

LA COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE. Il Sindaco Alfonso Scoppa avrà in maggioranza: Gianluca Giordano, Giuseppe Galasso, Giacomo Sorrentino, Mariagiovanna Falcone, Alfonso Pecoraro, Rosa Maria Paolillo (Scoppa sindaco); Carla Parascandolo, Antonio Annarumma, Alfonso Campitiello (Mazzola); Vincenzo Ferrara e Rosamaria Del Pezzo (Lista civica Battiti per Angri); Serafina Fusco e Anna Conte (Alleanza Progressista); Carmela Fattoruso e Giuseppe Del Sorbo (Noi Angri Radici e Futuro). Per l’opposizione, Pasquale Mauri entra in consiglio comunale con Mariella Russo (Mauri sindaco); Anna Rega (Angri rinasce Democratici); Rosario Daunno (Forza Angri); Marco De Simone (Avanti Psi); Giuseppe Del Sorbo (Popolari Angresi). Maddalena Pepe entra in consiglio comunale, all’opposizione, con Massimiliano Sorrentino (Grande Angri).

Mario Rinaldi