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Salernitana, Heinz: lesione al ginocchio e stop di almeno 3 mesi

  • Agosto 19, 2026
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Salernitana, Heinz: lesione al ginocchio e stop di almeno 3 mesi

Brutte notizie per la Salernitana. L’infortunio rimediato da Jonas Heinz nei minuti finali della sfida di Coppa Italia contro la Scafatese si è rivelato più serio del previsto.

Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto il difensore hanno evidenziato una lesione di alto grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Heinz ha già iniziato il percorso riabilitativo e nei prossimi giorni sarà sottoposto a un consulto specialistico ortopedico per definire con maggiore precisione il percorso terapeutico e i tempi di recupero.

Al momento si prospetta uno stop di almeno tre mesi, anche se la durata dell’assenza dipenderà dalle valutazioni degli specialisti e dall’evoluzione della riabilitazione. Di fatto, Serse Cosmi dovrà fare a meno del difensore per una parte consistente del girone d’andata.

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