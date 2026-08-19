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Salerno, protocollata dalla minoranza richiesta di urgente seduta consiglio comunale
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Salerno, protocollata dalla minoranza richiesta di urgente seduta consiglio comunale

  • Agosto 19, 2026
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Salerno, protocollata dalla minoranza richiesta di urgente seduta consiglio comunale

Questa mattina una delegazione dei gruppi consiliari di minoranza al Comune di Salerno, composta da Franco Massimo Lanocita, Ersilia Trotta, Corrado Naddeo e Ciro Giordano, ha protocollato a Palazzo di Città la richiesta di Convocazione urgente del Consiglio comunale sottoscritta da tutti i consiglieri di opposizione.

 

Undici firme, cioè un terzo dei componenti il Consiglio comunale, così come previsto dal regolamento per le adunanze consiliari. Le opposizioni unite chiedono che si discutano due punti: la vicenda del Grand Hotel Salerno e l’avvenuta vendita dei suoli alla foce del fiume Irno.

Dichiarazione Lanocita
Questa mattina abbiamo depositato l’istanza di convocazione del Consiglio Comunale, l’abbiamo depositata all’Ufficio Protocollo, firmata dagli 11 consiglieri di minoranza, un terzo del Consiglio, per cui così come prevede lo Statuto e il Regolamento, deve essere convocato il Consiglio Comunale nei 20 giorni a partire da oggi. L’opposizione si è ricompattata su questioni importanti.

Quella che riguarda il Gran Hotel Salerno, la figuraccia rimediata dal Sindaco con i circa 250 ospiti che erano in struttura e che stavano per essere buttati fuori senza alcuna alternativa. Una questione che merita di essere sviscerata in Consiglio Comunale, nel rispetto dei cittadini salernitani che meritano di conoscere la verità su tutta la vicenda e anche sull’importo esatto della debitoria immobiliare di Chechile nei confronti del Comune.

L’altra questione è Foce Irno, un parcheggio strategico per la città, area venduta nonostante la presenza di un vincolo di legge che stabiliva l’inalienabilità e la destinazione precipua a servizio pubblico, verde o parcheggio, per la realizzazione di un nuovo albergo. Anche su questo si apre tutto un fronte sulla questione che noi abbiamo sempre dibattuto in campagna elettorale, ovvero l’indizione del referendum consultivo quando si tratta di vendere beni comunali importanti, cioè di proprietà di tutti i cittadini”.

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