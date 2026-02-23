Il Nursind denuncia, "caos straordinari all'Asl di Salerno" - Le Cronache Salerno
Edicola

Notizie Flash!

Al regista salernitano Luigi Di Domenico premio per la Miglior Regia al The North Film Festival di Barcellona
Salernitana, Cosmi si attendee la ufficializzazione
Parolacce per il rigore negato, la moglie pensa siano rivolte a lei e lo accoltella
Salernitana, ufficiale l’esonero di Raffaele
Salerno

Il Nursind denuncia, “caos straordinari all’Asl di Salerno”

  • Febbraio 23, 2026
  • 0
  • 164
  • 2 Min Read
Il Nursind denuncia, “caos straordinari all’Asl di Salerno”

“Quando il personale sanitario lavora al limite e le risorse vengono distribuite senza criteri chiari, a pagare il prezzo più alto sono i lavoratori e i cittadini”. È questo l’allarme lanciato dal sindacato degli infermieri della provincia di Salerno, Nursind, che chiede all’Asl trasparenza, confronto e una revisione urgente della gestione delle ore di straordinario e della distribuzione del personale. “Non si può governare un’azienda sanitaria con decisioni calate dall’alto e senza spiegazioni. La gestione delle ore di straordinario per il 2026 è stata impostata in modo confuso e poco coerente con le reali esigenze dei reparti e dei servizi”, dichiara Biagio Tomasco, segretario generale del Nursind Salerno. “Chiediamo un tavolo tecnico immediato per analizzare i bisogni assistenziali e garantire sicurezza ai pazienti e condizioni di lavoro dignitose al personale”. Sulla stessa linea Adriano Cirillo, segretario amministrativo del Nursind Salerno, che sottolinea: “La riduzione indiscriminata delle ore di straordinario, senza una vera programmazione e senza un piano chiaro delle reperibilità, rischia di compromettere la continuità dell’assistenza. Serve trasparenza sui dati e sulle spese del 2025, reparto per reparto”. I delegati sindacali in azienda puntano il dito anche contro la distribuzione del personale sul territorio. Giovanni Aspromonte, delegato Rsu, afferma: “Esistono forti squilibri tra nord, centro e sud della provincia. Alcune strutture sono in sofferenza cronica, mentre altre risultano meglio dotate. È una situazione che va corretta subito, perché crea diseguaglianze nell’assistenza ai cittadini”. Vincenzo Berna, altro delegato Rsu, aggiunge: “C’è un utilizzo anomalo di alcune figure professionali lontano dai reparti dove servono di più. Una diversa organizzazione del personale potrebbe ridurre il carico sugli infermieri e migliorare l’assistenza senza aumentare i costi”

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Salerno

Avvocatura declassata, Casella porta la Provincia in

di Andrea Pellegrino Approda in Consiglio di Stato la modifica del

Liberato Gibboni
Luglio 1, 2017
Salerno

Alla guida ubriaco, chiesti oltre 3 anni

Alla guida in stato di ebbrezza, invade la corsia opposta della

Liberato Gibboni
Luglio 6, 2017
Salerno

Stop agli usi impropri dell’acqua, c’è l’ordinanza

Stop agli usi impropri dell’acqua erogata dalla rete comunale, durante tutto

Liberato Gibboni
Luglio 7, 2017
Cronaca Primo piano Salerno

Parcheggiatori abusivi: la retata 35 arresti dei

“Capo… dovete pagare il parcheggio…”. Guai a dire di no agli

Liberato Gibboni
Luglio 7, 2017