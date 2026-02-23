Bimbo Napoli: Federconsumatori, non e' stato un caso - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Al regista salernitano Luigi Di Domenico premio per la Miglior Regia al The North Film Festival di Barcellona
Salernitana, Cosmi si attendee la ufficializzazione
Parolacce per il rigore negato, la moglie pensa siano rivolte a lei e lo accoltella
Salernitana, ufficiale l’esonero di Raffaele
Attualità Campania

Bimbo Napoli: Federconsumatori, non e’ stato un caso

  • Febbraio 23, 2026
  • 0
  • 202
  • 2 Min Read
Bimbo Napoli: Federconsumatori, non e’ stato un caso

“Presenteremo un esposto, tra domani al massimo dopodomani e depositeremo una serie di cose. Quello che ci interessa e’ la ricostruzione fattuale di tutto quello che e’ successo fino ad oggi, perche’ non e’ un caso”. Lo dice all’AGI l’avvocato di Federconsumatori, Davide Di Luccio. “Per noi non e’ un caso quello che e’ successo, e’ una problematica strutturale che c’e’ ogni volta che si realizza un trapianto in quella struttura”, ribadisce. La posizione di Federconsumatori “e’ che quanto avvenuto, per quanto ci viene descritto, e’ un evidente evento sentinella indice di un grave malfunzionamento di tutto l’apparato organizzativo – dice Carlo Spirito, referente Sanita’ di FederConsumatori Campania – la nostra e’ un’associazione che dal 2017-2018 si sta occupando della problematica del centro trapianti, la cui attivita’ e’ stata gia’ sospesa una prima volta tra il 2017 e il 2018, per una serie di motivazioni che riguardavano esiti drammatici”. Spirito fa riferimento a un contesto “conflittuale” che si inserisce “in tutta una serie di criticita’, che abbiamo dedotto, di tipo autorizzatorio, di tipo strutturale e di tipo anche funzionale”. Quest’ultima “in relazione al fatto che in realta’ dal 2024 e’ stata rinnovata l’autorizzazione affidando l’intero percorso trapiantologico pediatrico a un’unita’ operativa che in realta’ era sostanzialmente inattiva – spiega all’AGI Spirito – tanto da aver fatto un solo trapianto pediatrico nel 2021, per quello che abbiamo potuto constatare nella documentazione a nostra disposizione, per cui non veniva rispettata quella soglia minima di sicurezza dei 10 trapianti nel triennio, che e’ prevista dall’accordo Stato-Regioni, del 2017-2018, nel quale e’ previsto espressamente questo requisito ed e’ quello in base al quale poi dopo era stata concessa l’autorizzazione ai trapianti pediatrici, dopo la sospensione che c’era stata in precedenza”. “E’ mancata l’expertise, quell’esperienza di equipe che si matura nel corso del tempo con un numero adeguato di trapianti, che diventano una soglia di sicurezza perche’ indice di esperienza dell’equipe. Quando questo manca ovviamente c’e’ un requisito che viene a mancare”, sintetizza

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Attualità Salerno

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013