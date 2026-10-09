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Il Comune replica al Circolo Nautico e indica la piscina Arbostella
Salerno

Il Comune replica al Circolo Nautico e indica la piscina Arbostella

  • Ottobre 9, 2026
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Il Comune replica al Circolo Nautico e indica la piscina Arbostella

Il Comune di Salerno prende atto con rammarico della decisione del Circolo Nautico Salerno di rinunciare al campionato di Serie A2 di pallanuoto. L’Amministrazione comunale – si legge in una nota – ritiene tuttavia doveroso precisare che, fin da subito, si è incaricata di affrontare e superare le difficoltà determinate dai lavori in corso per l’adeguamento e la riqualificazione della Piscina Simone Vitale, sollecitando gli Uffici per trovare soluzioni concrete ed immediate in costante interlocuzione con il Circolo Nautico.

 

In questo quadro, il Comune ha promosso l’intervento di Salerno Solidale S.p.A. per l’individuazione di spazi acqua alternativi da mettere a disposizione del Circolo Nautico, trovando le coperture finanziarie legate all’utilizzo della Piscina Arbostella e verificando tutte le possibili compatibilità con l’organizzazione dell’impianto e con le attività già programmate.

L’Amministrazione è pienamente consapevole che il rilancio delle pratiche sportive richiede interventi strutturali, programmazione e collaborazione tra istituzioni, cittadini, famiglie, società e associazioni e, per questo, sta lavorando, da mesi, con un rilevante sforzo organizzativo e finanziario per sostenere il mondo dello sport, per rendere disponibili e riqualificare gli spazi, ampliare le opportunità per i giovani e, soprattutto, potenziare e ammodernare il patrimonio impiantistico cittadino.

Questa vicenda, come le altre, dimostra quanto sia necessario accelerare su questo percorso e, soprattutto nelle situazioni di emergenza, lavorare senza strumentalizzazioni, con la collaborazione di tutti gli attori coinvolti. Per questo il Comune – prosegue la nota – continuerà a mantenere aperto il confronto con il Circolo Nautico Salerno e con tutte le realtà del nuoto e della pallanuoto e, in generale, con tutto il mondo dello sport, sostenendo ogni percorso utile a garantire la continuità delle attività, migliori condizioni per tutti e l’inizio di una nuova stagione per lo sport salernitano.

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