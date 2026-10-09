Tragedia su A2, camion precipita da viadotto e prende fuoco: morto conducente - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

H&M chiude al Maximall di Pontecagnano, 18 lavoratori a rischio
De Luca attacca l’assressore del Comune di Napoli: Cafone e volgare
Operaio morto a Caivano, ai domiciliari il datore di lavoro
Il Comune replica al Circolo Nautico e indica la piscina Arbostella
Ultimora

Tragedia su A2, camion precipita da viadotto e prende fuoco: morto conducente

  • Ottobre 9, 2026
  • 0
  • 253
  • 1 Min Read
Tragedia su A2, camion precipita da viadotto e prende fuoco: morto conducente
Un drammatico incidente stradale si è verificato questo pomeriggio sulla A2 del Mediterraneo, all’altezza dell’uscita di Sicignano degli Alburni. Per cause ancora in fase di accertamento, un mezzo articolato ha perso il controllo, ha impattato contro i margini della carreggiata ed è precipitato dal ponte che stava attraversando, schiantandosi al suolo.
​Dopo l’impatto, il mezzo ha preso immediatamente fuoco. Per l’autista, un uomo le cui generalità sono ancora in corso di accertamento, non c’è stato purtroppo nulla da fare: il conducente è deceduto dopo il violentissimo impatto al suolo provocato dal volo di diverse decine di metri.
​Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Eboli, supportati dall’autogru della sede centrale, insieme ai sanitari del 118 e alle forze dell’ordine. Una parte del mezzo pesante si è staccata durante la dinamica ed è rimasta sulla carreggiata, rendendo particolarmente complessa la gestione della vicenda e della viabilità.

a accertate, non c’è stato nulla da fare. La violenza dello schianto si è rivelata fatale.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Attualità Primo piano Extra Ultimora Cronaca

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Tommaso D'Angelo
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Tommaso D'Angelo
Giugno 14, 2013
Primo piano Extra Ultimora Cronaca Attualità

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Tommaso D'Angelo
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Tommaso D'Angelo
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Tommaso D'Angelo
Giugno 15, 2013