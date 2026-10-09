Tragedia su A2, camion precipita da viadotto e prende fuoco: morto conducente

Un drammatico incidente stradale si è verificato questo pomeriggio sulla A2 del Mediterraneo, all’altezza dell’uscita di Sicignano degli Alburni. Per cause ancora in fase di accertamento, un mezzo articolato ha perso il controllo, ha impattato contro i margini della carreggiata ed è precipitato dal ponte che stava attraversando, schiantandosi al suolo.

​Dopo l’impatto, il mezzo ha preso immediatamente fuoco. Per l’autista, un uomo le cui generalità sono ancora in corso di accertamento, non c’è stato purtroppo nulla da fare: il conducente è deceduto dopo il violentissimo impatto al suolo provocato dal volo di diverse decine di metri.

​Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Eboli, supportati dall’autogru della sede centrale, insieme ai sanitari del 118 e alle forze dell’ordine. Una parte del mezzo pesante si è staccata durante la dinamica ed è rimasta sulla carreggiata, rendendo particolarmente complessa la gestione della vicenda e della viabilità.

a accertate, non c’è stato nulla da fare. La violenza dello schianto si è rivelata fatale.