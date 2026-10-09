Tragedia su A2, camion precipita da viadotto e prende fuoco: morto conducente

Un drammatico incidente stradale si è verificato questo pomeriggio sulla A2 del Mediterraneo, all’altezza dell’uscita di Sicignano degli Alburni. Per cause ancora in fase di accertamento, un mezzo articolato ha perso il controllo, ha impattato contro i margini della carreggiata ed è precipitato dal ponte che stava attraversando, schiantandosi al suolo.
Dopo l’impatto, il mezzo ha preso immediatamente fuoco. Per l’autista, un uomo le cui generalità sono ancora in corso di accertamento, non c’è stato purtroppo nulla da fare: il conducente è deceduto dopo il violentissimo impatto al suolo provocato dal volo di diverse decine di metri.
Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Eboli, supportati dall’autogru della sede centrale, insieme ai sanitari del 118 e alle forze dell’ordine. Una parte del mezzo pesante si è staccata durante la dinamica ed è rimasta sulla carreggiata, rendendo particolarmente complessa la gestione della vicenda e della viabilità.
a accertate, non c’è stato nulla da fare. La violenza dello schianto si è rivelata fatale.