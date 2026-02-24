Cresta su fondi Ue, chiesto arresto docenti e ricercatori

La Procura Europea (Eppo) ha chiesto l’arresto di 16 tra docenti universitari, ricercatori e insegnanti e di alcuni manager e dipendenti di società informatiche accusati a vario titolo di corruzione propria e turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente. L’inchiesta riguarda la Sicilia e la Campania. Secondo i pm di Eppo, Gery Ferrara e Amelia Luise, i docenti facevano sì che gli enti presso cui lavoravano affidassero le forniture di beni e servizi a determinate società Informatiche ottenendo in cambio un “tesoretto” usato per comprare cellulari, smart tv e pc per uso personale o da regalare a familiari e conoscenti.