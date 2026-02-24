Cresta su fondi Ue, chiesto arresto docenti e ricercatori - Le Cronache Cronaca
Edicola

Notizie Flash!

Salerno. Sicurezza urbana: confronto tra FeNAILP e Questura
Salerno. Il Molo Manfredi è cardioprotetto
Le Cronache di Salerno nella Sala Stampa di Sanremo 2026
Mastella, “il Campo largo a convenienza non funziona”
Cronaca Campania

Cresta su fondi Ue, chiesto arresto docenti e ricercatori

  • Febbraio 24, 2026
  • 0
  • 222
  • 1 Min Read
Cresta su fondi Ue, chiesto arresto docenti e ricercatori

La Procura Europea (Eppo) ha chiesto l’arresto di 16 tra docenti universitari, ricercatori e insegnanti e di alcuni manager e dipendenti di società informatiche accusati a vario titolo di corruzione propria e turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente. L’inchiesta riguarda la Sicilia e la Campania. Secondo i pm di Eppo, Gery Ferrara e Amelia Luise, i docenti facevano sì che gli enti presso cui lavoravano affidassero le forniture di beni e servizi a determinate società Informatiche ottenendo in cambio un “tesoretto” usato per comprare cellulari, smart tv e pc per uso personale o da regalare a familiari e conoscenti.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Liberato Gibboni
Settembre 21, 2012
Cronaca

Via Dei Canali, la Chiesa delle vecchie

Comincia un viaggio nella Salerno antica, la Castrum romana che ha

Liberato Gibboni
Settembre 22, 2012
Cronaca

La De Filippis ha finalmente una sede

Gli alunni della scuola media De Filippis di Salerno hanno finalmente

Liberato Gibboni
Settembre 23, 2012
Cronaca

In crociera per vacanza studio

«Salerno vista dal mare appare come un quadro bellissimo, abbiamo capito

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012
Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012