Iervolino tra i 13 imprenditori più ricchi del calcio italiano - Le Cronache Salernitana
Edicola

Notizie Flash!

Salernitana, 25 anni fa l’ultima vittoria
De Luca “Basta sbracamento e ammuina a Salerno. Più sicurezza e regole”
Lega: Sangiuliano profilo migliore per capo opposizione
Capitale Cultura 2028, Regione sostiene Mirabella Eclano
Salernitana

Iervolino tra i 13 imprenditori più ricchi del calcio italiano

  • Marzo 13, 2026
  • 0
  • 145
  • 1 Min Read
Iervolino tra i 13 imprenditori più ricchi del calcio italiano

Nella classifica di Forbes, giornale legato al mondo finanziario, sui “paperoni” del calcio italiano c’è anche Danilo Iervolino figura al tredicesimo posto (3017 al mondo), con un patrimonio di 1,2 miliardi di dollari.

 

Il patron della Salernitana non è l’unica sorpresa: fa capolino anche Renzo Rosso per la serie C, con il proprietario del Vicenza addirittura al quinto posto in Italia con 4,5 miliardi di dollari stimati.

Tra i proprietari di club della Serie A, i più ricchi sono i fratelli Hartono, alla guida del Como con un patrimonio aggregato stimato in 38,5 miliardi di dollari.

Al secondo posto Dan Friedkin, proprietario della Roma con un patrimonio di 11,4 miliardi di dollari stimato da Forbes e il 279° posto nella classifica globale, mentre sul terzo gradino del podio c’è la famiglia Saputo di Joey, proprietario del Bologna, con un patrimonio di 6,4 miliardi di dollari che vale il 653° posto nella classifica generale.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salernitana

Salernitana- Foligno: i prezzi dei biglietti restano

La US Salernitana comunica che, a partire dalle ore 9:00 di

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Orgoglio Salernitano, che entusiasmo

Sulle note del nuovo tormentone “Che bello è” è stato inaugurato

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Salernitana un flop, il greco Topouzis evita

Basterà il gol di Topouzis allo scadere a restituire la serenità

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Nasce solennemente il club Capaccio Granata

E’stato inaugurato il club “Capaccio Granata”, gruppo che può contare già

Liberato Gibboni
Ottobre 8, 2012
Salernitana

Follia Ginestra, l’attaccante squalificato per tre turni.

E’ arrivata puntuale la mano pesante del Giudice Sportivo che ha

Liberato Gibboni
Ottobre 9, 2012