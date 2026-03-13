Salerno, Ps Ruggi trasformato in set sketch ironici da alcuni infermieri

Un video girato all’interno del Pronto soccorso dell’ospedale Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, trasformato in un improvvisato set per sketch ironici, è diventato virale sui social e ha fatto scattare gli accertamenti da parte della direzione sanitaria.

Il filmato, diffuso sulla pagina Facebook “Figli delle Chiancarelle” all’interno del podcast “Super Salerno”, mostra presunti infermieri e finti pazienti intenti a inscenare gag dissacranti proprio negli spazi del pronto soccorso. Il video, rapidamente rimbalzato in rete, ha sollevato interrogativi sull’identità dei protagonisti e su come sia stato possibile realizzare le riprese all’interno della struttura senza essere fermati.

Molti si chiedono infatti se le persone coinvolte siano o meno lavoratori dell’ospedale e con quali modalità sia stato possibile girare le immagini in un’area sensibile come quella dell’emergenza sanitaria.

Sulla vicenda è intervenuta la direzione dell’azienda ospedaliera, che ha annunciato l’avvio di verifiche interne. In una nota l’azienda ha spiegato di essere venuta a conoscenza della diffusione del video «i cui contenuti gettano grave discredito sulla serietà e sull’impegno del personale dell’ospedale».

La direzione ha quindi stigmatizzato «l’irresponsabilità degli autori e la diffusione del filmato», comunicando di aver attivato un percorso di accertamento sui comportamenti emersi, anche ai fini disciplinari. Non si esclude inoltre il ricorso ad azioni legali a tutela dell’immagine dell’azienda sanitaria, con l’auspicio che anche gli ordini professionali eventualmente coinvolti adottino le iniziative di competenza.