Iannone, Fico scappa dal confronto Rai con Cirielli

“Fico scappa dal confronto Rai con gli altri candidati dopo la figuraccia di ieri su Sky, dove le differenze tra lui ed Edmondo Cirielli sono emerse in modo netto, soprattutto nella capacità di argomentare e di sostenere le proprie posizioni sui temi decisivi per la guida della Regione Campania. Ha avuto paura e lo capiamo perché è evidente la sua totale inadeguatezza rispetto ad un profilo politico ed istituzionale autorevole come quello di Cirielli. Prendiamo atto che ha preferito fuggire. Ma, purtroppo per lui, non potrà fuggire dall’esito delle urne di domenica e lunedì. I campani sceglieranno un presidente forte. determinato e con le idee chiare come Cirielli, non uno che va a nascondersi per evitare l’ennesima brutta figura”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, Commissario regionale del Partito in Campania.