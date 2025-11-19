L’Arechi rugby si prepara per la festa del minirugby

Sabato 22 novembre lo Stadio Comunale “D. Vestuti” di Salerno si prepara a ospitare una grande giornata di sport e divertimento: l’ASD Arechi Rugby è lieta di annunciare la Festa del Minirugby, un evento che vedrà protagonisti centinaia di giovani atleti provenienti da tutta la Campania.

L’appuntamento è fissato per le ore 15:00: le attività saranno interamente organizzate e gestite dal personale tecnico qualificato dell’Arechi Rugby, con il supporto dei tecnici della Federazione Italiana Rugby (FIR).

IL PROGRAMMA E I PARTECIPANTI

L’entusiasmo è palpabile, con una previsione iniziale di circa 200 atleti delle categorie Under 6, Under 8, Under 10 e Under 12. Un numero destinato ad aumentare, a riprova della crescente passione per la palla ovale.

“Siamo estremamente orgogliosi della risposta del territorio”, afferma Silvia Gaudino, direttore Tecnico del Settore Minirugby dell’Arechi Rugby. “Il grande numero di partecipanti non fa che confermare la vitalità del movimento rugbistico campano e rafforza la nostra mission: diffondere la pratica del rugby a un numero sempre più alto di persone sia a Salerno sia in provincia”.

La Festa sarà, infatti, anche un’occasione per chi vuole avvicinarsi per la prima volta al mondo del rugby. Un’area apposita sarà dedicata ad attività di Tag Rugby e rugby propedeutico, aperte a chiunque voglia provare a giocare con l’ausilio dei tecnici.

A coronamento della giornata, l’ASD Arechi Rugby sottolinea con piacere la rinnovata e consolidata partnership con la Centrale del Latte di Salerno.

L’azienda, da sempre vicina ai valori dello sport e del territorio, fornirà i propri prodotti freschi e genuini per allestire il tradizionale Terzo Tempo. Questo momento conviviale, tipico del rugby, coinvolgerà tutti i partecipanti, giovani atleti, allenatori e i genitori, in un clima di amicizia e condivisione che va oltre la competizione sportiva.

L’Arechi Rugby invita la stampa e la cittadinanza a partecipare a questo evento di festa che celebra i valori più autentici del rugby: rispetto, inclusione e sana competizione.