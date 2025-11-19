De Luca, aree interne attacca manfredi - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Iannone,”anche su autonomia differenziata Fico ha cambiato idea”
L’Arechi rugby si prepara per la festa del minirugby
Iannone, Fico scappa dal confronto Rai con Cirielli
De Luca, aree interne attacca manfredi
Ultimora Campania

De Luca, aree interne attacca manfredi

  • Novembre 19, 2025
  • 0
  • 113
  • 1 Min Read
De Luca, aree interne attacca manfredi

“Polemiche con il ‘beneventano’ Mastella? Non è successo niente. Mi è capitato di ascoltare per settimane alcune dichiarazioni sulle aree interne, ho sentito parlare notabili che non hanno mosso un dito per le aree interne. Ho visto che è arrivato anche il sindaco di Napoli a parlare di aree interne dopo che ha fatto da scendiletto al governo nazionale per togliere alla zone interne della Campania 1,2 miliardi di euro per portarli a Bagnoli mentre noi combattevamo per difendere i fondi di coesione. Nessuno ha detto una parola, nemmeno quando siamo andati a Roma per difendere le aree interne: non c’era nessuno con i 500 sindaci. Ed oggi arriviamo alle elezioni e tutti vogliono difendere le aree interne”. Così ai giornalisti il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, giunto a Benevento per la presentazione dei candidati sanniti alle prossime regionali della lista “A Testa Alta”, Erasmo Mortaruolo e Stefania Pavone. “In provincia di Benevento – ha aggiunto il governatore – abbiamo fatto investimenti che non ha mai visto nella loro storia, a cominciare dalla diga di Campolattaro che rappresenta il più grande investimento infrastrutturale della Campania”

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Ultimora Cronaca Attualità Primo piano Extra

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Ultimora Cronaca Attualità Primo piano Extra

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013