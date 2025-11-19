De Luca, aree interne attacca manfredi

“Polemiche con il ‘beneventano’ Mastella? Non è successo niente. Mi è capitato di ascoltare per settimane alcune dichiarazioni sulle aree interne, ho sentito parlare notabili che non hanno mosso un dito per le aree interne. Ho visto che è arrivato anche il sindaco di Napoli a parlare di aree interne dopo che ha fatto da scendiletto al governo nazionale per togliere alla zone interne della Campania 1,2 miliardi di euro per portarli a Bagnoli mentre noi combattevamo per difendere i fondi di coesione. Nessuno ha detto una parola, nemmeno quando siamo andati a Roma per difendere le aree interne: non c’era nessuno con i 500 sindaci. Ed oggi arriviamo alle elezioni e tutti vogliono difendere le aree interne”. Così ai giornalisti il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, giunto a Benevento per la presentazione dei candidati sanniti alle prossime regionali della lista “A Testa Alta”, Erasmo Mortaruolo e Stefania Pavone. “In provincia di Benevento – ha aggiunto il governatore – abbiamo fatto investimenti che non ha mai visto nella loro storia, a cominciare dalla diga di Campolattaro che rappresenta il più grande investimento infrastrutturale della Campania”
