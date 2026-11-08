Iannone (FdI): “Ma De Luca jr lo sa che Regioni e Comuni non hanno una zecca propria?”

“Se c’e’ una cosa ridicola e’ sostenere che il rifacimento degli stadi Maradona (Napoli), Arechi e Volpe (Salerno) sia stato finanziato con risorse di Comuni e Regione. Ma De Luca jr lo sa che non dispongono di una propria zecca? Ma lo sa che il fondo di rotazione sono risorse che destina lo Stato centrale e per questo e’ necessario il passaggio al CIPESS? Ma lo sa che il padre voleva finanziare i lavori con il FESR? Lo sa che l’Europa ha detto che questo avrebbe configurato l’aiuto di stato e pertanto ha detto che non era possibile? Lo sa che senza l’intervento del Governo centrale si sarebbe persa ogni teorica possibilita’ di ospitare Euro 2032? Ci spiega come mai i lavori sono iniziati solo dopo la delibera del CIPESS? Ci spiega come mai il Sindaco di Napoli, del suo partito, ha ringraziato il Governo? Insomma De Luca jr e’ incapace di ogni atto di onesta’ intellettuale anche davanti all’evidenza. Non ci interessa ricevere suoi ringraziamenti perche’ per noi contano gli interessi dei cittadini e dei territori. Se c’e’ uno che millanta credito e’ lui nella malata mentalita’ di famiglia di essere benefattori del popolo ma con la tasca pubblica. Quando insieme al padre arrivera’ a sostenere che le opere si fanno con il loro patrimonio di famiglia?”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Sottosegretario di Stato al Mit.