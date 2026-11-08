Lavoro sommerso, nel Salernitano attività sospesa per sei locali

Prosegue l’azione dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Salerno di contrasto al lavoro sommerso. Nelle serate di venerdì 6 e sabato 7 novembre il personale ispettivo ha svolto una serie di controlli presso pubblici esercizi della ristorazione (ristoranti, pizzerie e lounge bar) nei comuni di Salerno, Sarno e San Valentino Torio. Gli accessi nel capoluogo sono stati eseguiti congiuntamente con il NOS.

Nelle sei attività ispezionate sono stati trovati intenti al lavoro 39 lavoratori. Di questi, 26 erano occupati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, tra cui un cittadino straniero privo di permesso di soggiorno.

Per tutte le sei attività è stato adottato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Sono in corso di contestazione le maxisanzioni per lavoro sommerso previste.