di Antonio Manzo

Tre clan della camorra assediano il Comune di Eboli dove si torna al voto anticipato per ben tre volte in dieci anni (2015, 2020, 2025). Non è solo una patologia politica ma anche per un effetto di infiltrazioni camorristiche nell’ente cittadino che dovrebbe tornare al voto nella primavera prossima. Tre inchieste della magistratura di Salerno descrivono i capitoli-chiave delle infiltrazioni sia a livello politico che nella macchina burocratica. La parola passa al prefetto di Salerno, Salvatore Esposito che potrebbe nominare una commissione di accesso atti amministrativi allungando il commissariamento del Comune dai 12 ai 18 mesi. La decisione del Prefetto Esposito arriverebbe in seguito del silenzio dello Stato culla condizione di conduzione amministrativa del Comune di Eboli nota fin dal 2015 dopo una relazione del commissario prefettizio dell’epoca, prefetto Vincenza Filippi che descrisse minuziosamente un quadro allarmante della esperienza fatta a Eboli con una relazione tuttora negli archivi del ministero dell’Interno e della Prefettura di Salerno. Silenzio assoluto degli allora prefetti di Salerno, Gerarda Pantalone e Antonietta Scolamiero alle quali erano stati esposti dettagliatamente i problemi organizzativi ma anche le infiltrazioni criminali che avevano perfino osteggiato il lavoro della loro collega divenuta poi prefetto di Fermo, Vincenza De Filippi. E’ la stessa che salì’ alla ribalta nelle cronache nazionali nei giorni del coronavirus del 2019 quando mandò avanti il lavoro degli uffici con la forzata solitudine del lockdown . La commissione d’indagine nominata dal prefetto accerterebbe di come il Comune di Eboli sia stato assediato da tre clan della camorra con l’aiuto della lettura degli atti prodotti nelle indagini dell’Antimafia della Procura della Repubblica idi Salerno: inchieste sui clan Procida, La Marca e Esposito, quest’ultimo recentemente colpito da arresti dopo ben dieci anni di indagine di diversi sostituti antimafia su un clan che si era infiltrato nell’economia locale, nella droga, nell’usura e nel riciclaggio, oltre che con l’occhio su determinate proposte amministrative (tra i consulenti della Procura della Repubblica nominato per il caso Eboli anche Salvatore Carli, ex dirigente del ministero dell’Interno noto per il suo impegno nella prevenzione antimafia e nel contrasto alle infiltrazioni criminali). Conclusa l’indagine con una relazione dell’attuale commissario prefettizio (è il vice prefetto di Reggio Calabria, Gaetano Tufariello) e sulla penetrazione accertata dalle forze dell’ordine nei gangli del Comune, il prefetto invierà una relazione al ministro dell’interno Matteo Piantedosi, in cui indica gli elementi concreti sul collegamento tra l’amministrazione e la criminalità organizzata. Al ministro dell’interno Matteo Piantedosi questo giornale inviò una lettera aperta con le criticità della condizione di Eboli, ad agosto scorso all’indomani della nomina del commissario Tufariello.In caso ci siano gli elementi per lo scioglimento per infiltrazioni criminali, la proposta del ministro dell’Interno è prima approvata dal Consiglio dei Ministri, poi sancita con un decreto del Presidente della Repubblica (trasmesso immediatamente alle camere). Così come avvenuto in Campania per Castellammare di Stabia e Sarno. I commissari sono chiamati non solo a gestire l’ordinaria amministrazione fino a nuove elezioni, ma anche a mettere in campo iniziative per ripristinare la legalità dell’ente e riannodare un rapporto inquinato tra cittadinanza e comune. Al commissario prefettizio saranno bastati appena sei mesi ad Eboli per rendersi conto del contesto difficile nel quale è stato chiamato ad operare dopo ben altri due commissariamenti in dieci anni decretati per Eboli dopo gli scioglimenti anticipati. Il diario delle crisi Le difficoltà sociali nei comuni pluricommissariati come Eboli si riscontrano nelle patologie politiche avvenute negli anni: 2015, sindaco Melchionda mandato a casa alla vigilia dell’approvazione del piano urbanistico comunale assente da 50 anni e solo oggetto di varianti negli ultimi dieci anni 2020, arresto domiciliare sindaco in carica Cariello subito dopo la rielezione con largo consenso elettorale; 2025, per una crisi politica nell’estate 2026 si registra la mancata approvazione del rendiconto di gestione 2025 per assenza del numero legale in Consiglio comunale. Le infiltrazioni criminali Sono tutte contenute e negli atti di diverse inchieste della Procura di Salerno, da quelle svolte in occasione dell’arresto del sindaco Cariello, recentemente assolto dalla Corte di Appello di Napoli per il capitolo dell’assistenza domiciliare, a quelle più dettagliate dell’attivismo del clan di Paolo Esposito che si inseriva nell’economia locale conquistando attività commerciale con prestiti usurai fino agli interessi su operazioni urbanistiche con tecnici fidati e “ambasciatori” presso la macchina comunale e l’obiettivo, poi revocato dal commissario, di un impianto di cremazione nel cimitero comunale. Gli obiettivi del clan La Marca risiedono prevalentemente nella gestione dell’area Pip del Comune (piano insediamenti produttivi) con abusi edilizi denunziati dagli uffici comunali (la costruzione di alloggi al posto dello stabilimento con visibile variazione della destinazione d’uso). Il clan Procida è stato testimone di presunti voti di scambio con la compravendita di voti a 50 euro con l’elezione di consiglieri comunali nelle elezioni del 2015 oltre che in quelle del 2020. Il clan era coinvolto in una presunta rete di compravendita di voti con un sistema di condizionamento criminale che avrebbe avuto a disposizione anche certificati elettorali. Nei documenti dell’inchiesta dei Pm a racconti, alcuni ancora da verificare (come quelli del collaboratore di giustizia Domenico D’Auria) , ci sono quelli di ben sedici anni di indagini iniziati dall’allora procuratore aggiunto Luca Masini, poi passati ai colleghi Giancarlo Russo, Katia Cardillo, tutti sotto la supervisione del procuratore capo Giuseppe Borrelli fino ad arrivare ai pm antimafia Maria Benincasa e Elena Guarino che sono riuscite ad ottenere gli arresti per il clan Esposito, in prima battuta negati dal gip. Eboli è diventato un contesto di estrema difficoltà, dove l’azione amministrativa è più difficile, e dove i fili della partecipazione tra cittadini e istituzioni sono ormai logorati. Sia da una situazione economica difficile, sia anche dalla capacità della criminalità organizzata capace di infiltrarsi in queste realtà. La reazione di gran lunga più frequente riscontrata nella popolazione ebolitana sembra essere l’indifferenza, seguita da rassegnazione con la crescita di sentimenti passivi verso il commissariamento che neppure il clima preelettorale riesce a smuovere. Le diverse aggregazioni politiche deliberatamente ignorano le cause della patologia politica infarcita dalle infiltrazioni criminali ampiamente dimostrate. Il silenzio è determinato da voluta sottovalutazione dei problemi, omertoso atteggiamento se non mascherata complicità con i clan per interessi elettorali. Nessuno ne vuole parlare. Quasi a voler tragicamente replicare la condizione di minorità istituzionale del Comune negli anni Novanta di fronte all’aggressione dell’allora clan Maiale inserito nei gangli della politica e dell’amministrazione con suoi esponenti. Il consiglio comunale fu “beneficiato” del mancato scioglimento per camorra negli stessi giorni in cui a Pagani la maggioranza democristiana dei consiglieri comunali decideva il sindaco a casa per il boss Olivieri. Una pagina dell’Italia divisa anche sulla camorra.