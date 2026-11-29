di Erika Noschese

Un interrogatorio lungo e articolato, durato circa cinque ore, durante il quale ha risposto a tutte le domande degli inquirenti, respingendo ogni responsabilità nell’omicidio di Walter Avallone, il metronotte ucciso lo scorso 12 ottobre a Trentova, ad Agropoli. Ieri mattina, dinanzi agli inquirenti, è comparso il giornalista cilentano indagato nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania. Ad assisterlo l’avvocato Michele Sarno, che al termine dell’interrogatorio ha ribadito la posizione del proprio assistito, sottolineandone la piena disponibilità a collaborare con l’autorità giudiziaria. «Ha risposto a tutte le domande, si è messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Credo che abbia dato anche un sostanzioso contributo all’accertamento della verità», ha dichiarato il penalista, parlando di un interrogatorio «corposo e serio» e richiamando la necessità di fare piena luce sulle circostanze del delitto, anche per consentire ai familiari della vittima di comprenderne le motivazioni. Una linea difensiva improntata, dunque, alla collaborazione con gli investigatori, senza ricorrere alla facoltà di non rispondere. Una scelta che, secondo Sarno, testimonia la volontà del giornalista di chiarire ogni aspetto della propria posizione e fornire tutti gli elementi utili alla ricostruzione della vicenda. Al centro dell’inchiesta restano i rapporti professionali ed economici che legavano Avallone ad alcuni degli indagati. La vittima, infatti, svolgeva anche attività di procacciatore pubblicitario e aveva intrattenuto rapporti commerciali con almeno due delle persone finite sotto indagine. Un elemento sul quale si concentra l’attenzione degli investigatori, anche alla luce degli approfondimenti relativi a un presunto sistema di fatturazioni per operazioni inesistenti. Un mese prima dell’omicidio, Avallone era stato ascoltato dalla Guardia di Finanza che, secondo quanto emerso, stava già conducendo accertamenti su un presunto giro di false fatturazioni. Una circostanza che assume particolare rilievo nel quadro investigativo, sebbene non sia stato ancora chiarito se e in quale misura le due vicende possano essere collegate. Resta dunque da comprendere quale fosse la natura dei rapporti economici intercorsi tra la vittima e gli indagati e se gli accertamenti fiscali già avviati prima del delitto possano offrire elementi utili anche all’inchiesta sull’omicidio. Si tratta di interrogativi ai quali gli investigatori stanno cercando di dare risposta attraverso l’esame della documentazione acquisita e la ricostruzione dei rapporti professionali. Sul possibile movente, l’avvocato Sarno ha preferito non entrare nel merito, richiamando il segreto investigativo. «Siamo in una fase iniziale, una fase in cui a livello investigativo si fanno delle ipotesi, come è giusto che sia. Il mio assistito ha chiarito abbondantemente», ha spiegato, ricordando che il giornalista svolge attività anche attraverso società operanti nel settore dell’informazione. Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti figurerebbe anche la presenza del giornalista nella zona di Trentova prima e dopo il delitto. Una circostanza sulla quale il difensore non ha fornito conferme puntuali, sostenendo tuttavia che l’eventuale collocazione sul territorio non possa essere considerata, da sola, una prova di responsabilità. «Bisogna dare riscontri a quello che si dice. Credo che il mio assistito abbia ampiamente offerto una ricostruzione dei fatti che lo mette nella condizione di poter tranquillamente sostenere la propria estraneità a ogni condotta delittuosa. Si tratta di un innocente», ha ribadito Sarno. Restano intanto attesi gli esiti degli accertamenti tecnici sul telefono cellulare e sul computer dell’indagato. Al momento, secondo quanto riferito dal legale, non sarebbero state comunicate date per le relative attività peritali. La difesa non ha nominato consulenti tecnici per gli esami affidati ai Ris dei Carabinieri. Gli approfondimenti sui dispositivi elettronici rappresentano un ulteriore passaggio dell’attività investigativa, finalizzata a raccogliere eventuali riscontri utili alla ricostruzione dei fatti e dei contatti intercorsi tra le persone coinvolte nell’inchiesta. «Siamo molto sereni anche su questo. È giusto che venga esaminato tutto il materiale acquisito», ha osservato il penalista, esprimendo fiducia nell’operato degli investigatori e della Procura. Sarno ha inoltre escluso di poter fornire dettagli sui rapporti tra il proprio assistito e gli altri indagati, trattandosi di atti coperti da segreto. Quanto al possibile collegamento tra l’omicidio e l’inchiesta sulle presunte irregolarità fiscali, ha precisato che si tratta di «ipotesi delittuose completamente differenziate», la cui eventuale connessione dovrà essere accertata dagli investigatori. Il difensore ha infine descritto il giornalista come una persona serena, nonostante la gravità dell’accusa, sottolineando come il confronto con gli inquirenti fosse stato richiesto dallo stesso indagato. «La serenità deriva da un concetto: la prima domanda che gli ho fatto quando è entrato nel mio studio è stata se fosse innocente. Lui mi ha garantito che lo è e io gli credo». Le indagini proseguono per ricostruire la dinamica dell’omicidio, individuare le responsabilità e chiarire l’eventuale ruolo dei rapporti economici e professionali nella vicenda. Per il giornalista, come per gli altri indagati, resta ferma la presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.