Iannone (FdI) attacca Fico: “Cinque domande ai cittadini”

“Roberto Fico e’ stato tra i principali paladini della cosiddetta ‘onesta’ del Movimento 5 Stelle. Da anni impartisce lezioni di moralita’ e sobrietà a chiunque, ma oggi emergono dubbi e domande che non possono restare senza risposta. I cittadini hanno diritto di sapere se anche dietro l’ex Presidente della Camera si nasconde l’ennesimo caso di doppia morale grillina: predicare bene e razzolare male”.

“Per questo chiediamo pubblicamente a Roberto Fico di chiarire, una volta per tutte: e’ vero che ormeggiava la sua barca nel porto di Nisida a condizioni di favore? Come ha ottenuto l’ormeggio a Procida e quanto paga? Quanto ha pagato la sua barca e con quali risorse l’ha acquistata? In che modo mantiene il proprio tenore di vita da quando non è più deputato, cioè da oltre tre anni?”

“Come riesce oggi a sostenere le spese legate alla barca? Fico non può pensare di cavarsela con il silenzio o con la solita arroganza di chi si sente moralmente superiore. Se non ha nulla da nascondere, risponda subito e con chiarezza. I tempi della propaganda grillina sono finiti: ora e’ il momento della verità”.

Lo dichiara in una nota il Senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, commissario regionale del partito in Campania.