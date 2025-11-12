Iannone (FdI) attacca Fico: “Cinque domande ai cittadini” - Le Cronache Attualità
De Luca alla Schlein, resto uomo libero
Fake News nel mondo delle auto elettriche
De Luca,’non credete che su sanità butto via 10 anni lavoro’
Iannone (FdI) attacca Fico: “Cinque domande ai cittadini”

  • Novembre 12, 2025
“Roberto Fico e’ stato tra i principali paladini della cosiddetta ‘onesta’ del Movimento 5 Stelle. Da anni impartisce lezioni di moralita’ e sobrietà a chiunque, ma oggi emergono dubbi e domande che non possono restare senza risposta. I cittadini hanno diritto di sapere se anche dietro l’ex Presidente della Camera si nasconde l’ennesimo caso di doppia morale grillina: predicare bene e razzolare male”.

 

“Per questo chiediamo pubblicamente a Roberto Fico di chiarire, una volta per tutte: e’ vero che ormeggiava la sua barca nel porto di Nisida a condizioni di favore? Come ha ottenuto l’ormeggio a Procida e quanto paga? Quanto ha pagato la sua barca e con quali risorse l’ha acquistata? In che modo mantiene il proprio tenore di vita da quando non è più deputato, cioè da oltre tre anni?”

“Come riesce oggi a sostenere le spese legate alla barca? Fico non può pensare di cavarsela con il silenzio o con la solita arroganza di chi si sente moralmente superiore. Se non ha nulla da nascondere, risponda subito e con chiarezza. I tempi della propaganda grillina sono finiti: ora e’ il momento della verità”.

Lo dichiara in una nota il Senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, commissario regionale del partito in Campania.

