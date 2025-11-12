Giovanni Maria Riccio: Nessun rapporto con il prof Stanzione

Gentile Direttore

, sono rimasto stupito nel leggere l’articolo dal titolo “Stanzione, le parcelle d’oro. Intorno al presidente dell’Autorità Garante professionisti guadagnano migliaia di euro” a firma di Antonio Manzo, pubblicato in data 11 novembre, in prima pagina sulla sua testata. Lo stupore, oltre al fatto di non essere stato interpellato preventivamente per fornire una mia versione, nasce dal vedermi citato nel contesto di un “enorme giro politico e professionale intorno a Pasquale Stanzione (…) tra pareri e consulenze di avvocati che guadagnano migliaia di euro. Come nel caso del suo allievo Giovanni Maria Riccio, docente dell’Università di Salerno”. A tal riguardo, devo innanzitutto precisare che nessun rapporto di natura professionale è mai incorso con il Professor Stanzione. Si allude, poi, a una via preferenziale per ottenere la cattedra di Professore Associato: è facilmente appurabile che ho preso servizio il 3 gennaio 2005 e ho conseguito il titolo di dottorato di ricerca nel 2003. Inoltre, non risponde al vero che lo studio legale E-Lex fosse di Guido Scorza: si è trattata, sin dalla sua costituzione (che ha visto Guido Scorza tra i fondatori), di un’Associazione professionale. Costituzione avvenuta peraltro nel 2011, quindi da ben prima che l’Avv. Scorza o il Prof. Stanzione entrassero nel Collegio dell’Autorità garante. Non risponde a vero l’importo riportato in riferimento all’incarico ricevuto dallo Studio da parte della ASL, in quanto si tratta dell’importo massimo stimato dall’ente a copertura del complesso incarico. Rappresentano, inoltre, gravi illazioni le affermazioni relative ai presunti trattamenti di favore ricevuti dall’ASL, rispetto alle quali lo Studio si riserva di tutelarsi nelle sedi competenti. Infine, devo notare con dispiacere che, essendo stato consulente, tra gli altri, della Commissione europea e del Consiglio d’Europa nonché membro di numerose ricerche internazionali e autore di oltre 150 pubblicazioni scientifiche per lo più su temi del diritto di nuove tecnologie, della proprietà intellettuale, protezione dei dati, si riduca tutto alla circostanza di essere stato allievo del Prof. Stanzione. Ringranziandola sin d’ora porgo distinti saluti.

Giovanni Maria Riccio