De Luca alla Schlein, resto uomo libero - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Iannone (FdI) attacca Fico: “Cinque domande ai cittadini”
De Luca alla Schlein, resto uomo libero
Fake News nel mondo delle auto elettriche
De Luca,’non credete che su sanità butto via 10 anni lavoro’
Ultimora Campania

De Luca alla Schlein, resto uomo libero

  • Novembre 12, 2025
  • 0
  • 119
  • 1 Min Read
De Luca alla Schlein, resto uomo libero

“Domenica alla segretaria del Pd non ho chiesto niente, non voglio niente. De Luca lavora solo con la forza che gli deriva dal suo sacrificio e dalle sue conquiste. Non ho padroni, non ho padrini, non li voglio e non li cerco, perché voglio essere un uomo libero”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine di un evento alla clinica Villa Betania, commentando il suo dialogo di domenica con la segretaria del Pd Elly Schlein alla direzione nazionale dei Giovani democratici a Napoli e rispondendo alla domanda se vorrebbe un incarico nazionale nel partito. (ANSA). 2025-11-12T12:22:00+01:00 Y7W-GUI ANSA per CAMERA10

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultimora Cronaca Attualità Primo piano Extra

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Ultimora Cronaca Attualità Primo piano Extra

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013