De Luca alla Schlein, resto uomo libero

“Domenica alla segretaria del Pd non ho chiesto niente, non voglio niente. De Luca lavora solo con la forza che gli deriva dal suo sacrificio e dalle sue conquiste. Non ho padroni, non ho padrini, non li voglio e non li cerco, perché voglio essere un uomo libero”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine di un evento alla clinica Villa Betania, commentando il suo dialogo di domenica con la segretaria del Pd Elly Schlein alla direzione nazionale dei Giovani democratici a Napoli e rispondendo alla domanda se vorrebbe un incarico nazionale nel partito. (ANSA). 2025-11-12T12:22:00+01:00 Y7W-GUI ANSA per CAMERA10