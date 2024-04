Iannone, dov’era Pd quando a Ravello De Luca cacciò Scurati?

“Ricordo che nel 2021 Scurati fu costretto alle dimissioni dal Ravello Festival. Il Pd non fece un fiato perché fu De Luca a generarne le dimissioni. Allora non fu un caso di censura e di limitazione della possibilità di espressione? Gli Scurati possono essere oscurati se l’autore della censura fascista e’ un politico del Pd”. E’ quanto si chiede il senatore Antonio Iannone, commissario regionale di Fratelli d’Italia in Campania rievocando l’episodio che coinvolse lo scrittore.