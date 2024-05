Salernitana, spazio a giovani della Primavera

SALERNO – “Far esordire un giovane della Primavera? Queste sono cose che spettano alla società decidere. Sicuramente ci confronteremo anche su questa vicenda”. Così Stefano Colantuono, dopo la sconfitta contro la Fiorentina, riguardo alla possibilità di dare spazio ai prodotti del settore giovanile in quest’ultimo scorcio di stagione. Arrivata l’aritmetica retrocessione dopo la sconfitta sul campo del Frosinone, ora questa possibilità potrebbe diventare realtà. Sono davvero tante le assenze in vista della sfida di domani pomeriggio contro l’Atalanta e diversi sono i calciatori non al top della condizione atletica. Per questo motivo mister Colantuono potrebbe decidere almeno di aggregare alla prima squadra qualche giocatore della Primavera, come ad esempio fatto in passato con il difensore Ferrari. Nel corso degli allenamenti settimanali, già da un po’ di tempo, alcuni giocatori fanno la spola tra prima squadra e Primavera. Colantuono, che è anche responsabile del settore giovanile, d’intesa con la società, potrebbe far esordire in queste ultime quattro giornate qualche giovane. Sicuramente sarebbe un premio per i ragazzi e poi sarebbe un modo di valorizzare dei giocatori di proprietà. D’altronde la linea di queste ultime gare è quella di utilizzare, quando possibile, proprio calciatori legati alla Salernitana in luogo di quelli in prestito. A questo punto, visti i risultati e le prestazioni, dare spazio ai giovani potrebbe rappresentare anche un motivo di interesse in più e di sperimentazione in vista della prossima stagione. Contro l’Atalanta potrebbero già esserci delle novità in tal senso. In odore di convocazione ci sono il difensore Niccolò Guccione, il centrocampista Ciro Borrelli, che ha già esordito in Coppa Italia contro la Juventus e Gerardo Fusco, quest’ultimo figlio del tecnico dell’Under 17 e storica bandiera della Salernitana Luca.