Battipaglia, ancora risarcimenti per le buche

di Andrea Verderame

Continua a trovare spazio fra le voci di spesa del Comune di Battipaglia quella relativa ai risarcimenti dovuti dall’amministrazione locale per infortuni causati dal dissesto dei marciapiedi e del manto stradale. Un esborso divenuto ormai pressoché periodico e che questa volta vedrà l’impegno di un ammontare complessivo di oltre diecimila euro.

Tale somma servirà ad indennizzare tre persone per altrettanti incidenti avvenuti sul suolo cittadino fra settembre 2020 ed ottobre 2021. Nel primo caso, ad una signora caduta rovinosamente in una buca ricolma d’acqua creatasi in via Fogazzaro saranno corrisposti 4.999,99 €, dei quali 3.833,70 in favore della malcapitata e per la restante parte divisi fra spese legali e accessorie. Per gli altri due casi analoghi, le casse comunali vedranno uscite per 2.962,20 € e 3.762,20 € (alle vittime andranno rispettivamente duemila e duemilaottocento euro, ndr) per due buche in via Carmine Turco e in via Stella portando, così, il computo totale a 11.724,39 €. Tali somme sono il risultato di tre proposte conciliative avanzate dal Giudice di Pace di Eboli dinanzi al quale il comune era stato convenuto dagli infortunati. Questi indennizzi vanno ad aggiungersi a quelli che periodicamente vengono comminati all’amministrazione cittadina.

Solo il mese scorso quasi seimila euro sono stati sborsati per cause simili in via I Maggio e in via Tusciano, mentre a dicembre altri 12.000 € furono il prezzo da pagare per la negligenza nella manutenzione urbana che portò, tra l’altro, all’allagamento di alcuni locali adibiti a magazzino a causa dell’omessa manutenzione e pulizia delle opere di smaltimento dell’acqua piovana, quali caditoie e tombini. Ma questi esempi non esauriscono il numero totale di determine relative a transazioni a titolo di risarcimento per lesioni che spesso appaiono sull’albo pretorio locale. Una vera e propria tassa sulla mancata manutenzione, quindi, che da tempo infesta il bilancio economico comunale. I risarcimenti qui riportati fanno riferimento, come detto, ad infortuni risalenti a qualche anno fa e offrono per questo motivo un’istantanea un po’ datata della condizione delle strade battipagliesi; tuttavia, sebbene in tempi più recenti alcuni interventi di rifacimento del manto stradale siano stati effettuati, la situazione persiste e, seppur migliorata, appare tutt’altro che risolta. Tra ciottoli divelti dai marciapiedi e fratture nell’asfalto battuto dalle automobili non sembra essere garantita l’incolumità tanto dei cittadini quanto delle casse comunali, destinate ad essere depredate da ulteriori richieste di indennizzo.

La condizione delle strade, l’impraticabilità di alcuni percorsi pedonali nonché la scarsa cura di diverse zone comuni sono tutti fattori che restituiscono un quadro non confortante della città capofila della Piana del Sele. Le rimostranze in merito alla cura degli spazi e delle infrastrutture cittadine si registrano molto frequentemente, con i cittadini che richiedono una maggiore attenzione e costanza nei dovuti interventi manutentivi. E forse la sfida più complicata per un’amministrazione è proprio quella di salvaguardare i beni comuni dalla prova del tempo facendo in modo che questi non siano lasciati all’incuria e al deperimento.