Pagani. “Non Solo 2 Aprile”: i premiati

Si è conclusa ieri, presso il teatro auditorium Sant’Alfonso Maria de Liguori di Pani, la quinta edizione del concorso «Non solo 2 aprile» organizzata dalla cooperativa Autismo e Aba. Tanti i partecipanti, studenti provenienti da scuole di diverso ordine e grado, in particolare, dell’Agro-Nocerino Sarnese e di alcuni paesi del Sud Italia. Il concorso ha avuto come finalità di sensibilizzare l’autismo tramite la realizzazione di opere d’arte, fatte proprio dagli studenti. Racconti, poesie, foto, disegni, video, tutti aspetti questi con richiami forti all’autismo. Hanno partecipato il sindaco del Comune di Pagani Raffaele Maria de Prisco e Franco Picarone, consigliere regionale e presidente della commissione bilancio Regione Campania. I due hanno avuto come punto in comune la volontà di eliminare le barriere e provare, soprattutto da parte di Picarone, di favorire maggiori fondi per gli autistici. L’evento, durato per l’intera mattinata, è stato moderato da Francesco Sansone, anche giudice nel valutare le opere, e Miriam Bella. Gli ospiti che hanno consegnato i premi alle scuole vincitrici del concorso sono stati, Maria Teresa Pepe, già vicina alla cooperativa con Blu Aut, la tiktoker Anna Calabrese e il campione di boxe Vincenzo La Femina. Mr Peppera e Boom animazione hanno intrattenuto i ragazzi, perlopiù bambini, che, in un secondo momento, si sono immersi in balli di inclusività sociale, dove normotipi e autistici hanno ballato spalla a spalla, dove hanno giocato insieme, creando un grande esempio di inclusività. «La diversità – spiega Amelia Mangiacapra presidente di Autismo e Aba – è parte del mondo e non un mondo a parte. Questa scritta, presente sulle nostre maglie di Autismo e Aba, è stata voluta da entrambi, me e mio marito, perché, non solo l’autismo, ma tutte le diversità devono far parte del mondo». «I ragazzi autistici – continua Marco Cercola responsabile di Autismo e Aba – quando si incontrano insieme ai coetanei possono essere integrati. L’autismo non è una malattia, è bene sottolineare, ma una difficoltà che cerchiamo di combattere ogni giorno». «Abbiamo iniziato – spiegano i due responsabili – questa avventura con la cooperativa in virtù di creare attività che diano opportunità ai ragazzi. Abbiamo il corso di pasticceria, tammorra, sport ability, la piscina che tutti i sabati facciamo. Ciò che chiediamo, lo abbiamo fatto oggi pubblicamente alla presenza di profili istituzionali, è la possibilità di avere più strutture in virtù che i ragazzi possano in più giorni svolgere queste attività». In occasione di questo evento, come tradizione, Autismo e Aba ha festeggiato il suo compleanno.

Marco Visconti