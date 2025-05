Google annuncia abbonamento per l’intelligenza artificiale a 250 dollari al mese

(Adnkronos) – Google ha lanciato un nuovo piano in abbonamento denominato “AI Ultra”, rivolto a utenti professionali e aziende interessate a sfruttare il massimo potenziale delle tecnologie di intelligenza artificiale sviluppate dall’azienda. Il servizio, disponibile inizialmente negli Stati Uniti al costo mensile di 249,99 dollari, consente l’accesso ai modelli più evoluti di Google e offre i limiti d’uso più elevati per tutte le applicazioni AI della compagnia, tra cui Gemini, NotebookLM, Whisk e lo strumento di generazione video denominato Flow. Tra le funzionalità esclusive del piano, spicca la possibilità di utilizzare “Deep Think”, una modalità avanzata di ragionamento disponibile con Gemini 2.5 Pro, progettata per affrontare problemi complessi in ambito matematico e nella scrittura di codice. Gli abbonati potranno inoltre accedere in anteprima a Gemini direttamente da Chrome, dove sarà possibile ricevere assistenza automatica nella gestione di compiti e nella sintesi di contenuti online. Il piano AI Ultra include anche l’accesso a Project Mariner, un prototipo sperimentale in grado di gestire fino a dieci attività simultanee, come ricerche online, prenotazioni e acquisti. A questi strumenti si aggiungono una sottoscrizione individuale a YouTube Premium e uno spazio di archiviazione fino a 30 terabyte, condiviso tra Google Photos, Drive e Gmail. Parallelamente, Google ha aggiornato anche il suo piano AI Pro da 19,99 dollari al mese, che ora include senza costi aggiuntivi sia l’accesso a Flow sia l’integrazione con Gemini all’interno del browser Chrome. L’aggiornamento sarà disponibile inizialmente negli Stati Uniti, con una diffusione prevista a livello internazionale nelle prossime settimane. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)